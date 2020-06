Cela peut toujours arriver sous Trump. Mais ce sera plus rapide sans Trump.



Escobar et le capitalisme du chaos : Quand nous regardons qui soutient Black Lives Matter – et Antifa – nous trouvons, entre autres, Adidas, Amazon, Airbnb, American Express, Bank of America, BMW, Burger King, Citigroup, Coca Cola, DHL, Disney, eBay, General Motors , Goldman Sachs, Google, IBM, Mastercard, McDonald’s, Microsoft, Netflix, Nike, Pfizer, Procter & Gamble, Sony, Starbucks, Twitter, Verizon, WalMart, Warner Brothers et YouTube.

Celui qui suggérerait un Trump complètement isolé. Mais alors nous devons regarder ce qui compte vraiment; la dynamique de la guerre de classe dans ce qui est en fait un système de castes , comme le soutient Laurence Brahm.

Black Lives Matter, l’organisation et ses ramifications, est instrumentalisée par des intérêts commerciaux sélectionnés pour accélérer leur propre priorité: écraser les classes ouvrières américaines dans un état d’anomie perpétuelle, alors qu’une nouvelle économie automatisée se lève.

Cela peut toujours arriver sous Trump. Mais ce sera plus rapide sans Trump.

Ce qui est fascinant, c’est la façon dont cette stratégie est développée en tant que révolution de couleur classique du playbook CIA-NED.

Un véritable grief incontesté – concernant la brutalité policière et le racisme systémique – a été complètement manipulé, arrosé de fonds somptueux, infiltré et même armé contre «le régime».

Car il ne suffit pas de contrôler Trump pour l’État profond – en raison de l’instabilité maximale et du manque de fiabilité de son personnage Narcisse dément. Ainsi, dans une autre ironie historique inestimable, «Assad must go» métastasé en «Trump must go».

Il ne faut jamais perdre de vue les objectifs fondamentaux de ceux qui contrôlent fermement cette assemblée de patsies achetés et payés à Capitol Hill: toujours privilégier Divide and Rule – sur la classe, la race, la politique identitaire.

Après tout, la majorité de la population est considérée comme consommable. Cela aide les instrumentalisés à jouer leur rôle à la perfection, totalement légitimé par les médias grand public . Personne n’entendra Black Lives Matter, largement financé, aborder le vrai cœur du problème: la réinitialisation du projet prédateur du néolibéralisme restauré , à peine purgé de son placage de néofascisme hybride. Le plan directeur est la grande réinitialisation qui sera lancée par le Forum économique mondial en janvier 2021.

