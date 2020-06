Les choses vont commencer à se désintégrer à un rythme accéléré… Découvrez Mike Adams, le rebelle qui prévoit le grand effondrement en Amérique ! Mike : qui a transformé l’Amérique en un État défaillant, en un Etat failli ?

Les pasteurs d’église, traîtres qui ont décidé qu’il était plus important pour leurs églises d’être populaires que de fonctionner par principe.

Les membres traîtres du Congrès qui ont amassé leur fortune personnelle par le biais de délits d’initiés pendant que le reste de l’Amérique brûlait.

Les milliardaires de la technologie traîtres qui ont comploté avec la Chine pour faire taire toutes les voix pro-américaines tout en travaillant à fomenter la haine et la division pour le profit.

Le peuple américain paresseux, pathétique et suralimenté qui s’est retiré pour le confort et l’acquiescement, ne voulant pas prendre position pour tout ce qui importait, car cela pourrait interférer avec la prochaine diffusion du juge Judy.

Les travailleurs américains paresseux et pathétiques qui ont décidé qu’ils étaient trop bons pour travailler et n’ont pas dû se présenter à l’heure, s’attendant à être payés pour ne pas travailler (ce que le gouvernement a volontiers obligé). « Ils ont perdu l’envie de liberté, la revendication de liberté », écrit le rédacteur en chef de TwelveRound.com . «Ils cherchent à apaiser leurs persécuteurs et semblent raisonnables sur Twitter et Facebook lorsque les exigences de la foule et du gouvernement sont devenues complètement déraisonnables.»

Les chefs d’entreprise qui ont cédé à la folie de gauche par peur de perdre des ventes pour avoir pris position pour l’Amérique. Consultez la liste complète des sociétés et des marques qui financent désormais activement les organisations liées au terrorisme en Amérique.

Les enseignants communistes et les professeurs d’université qui ont exploité leurs positions d’influence pour endoctriner toute une génération de jeunes avec sectarisme, haine, mensonges et tromperie … le tout dans un effort pour inaugurer un renversement communiste des États-Unis d’Amérique.

Les internautes stupides et imbéciles qui continuent à utiliser Google, Facebook, YouTube et Twitter même après avoir su qu’ils sont censurés, surveillés et suivis. Au lieu de passer à des plateformes de liberté alternatives, ils se censurent pour se conformer à la formation d’obéissance de la gauche lunatique.

Les sociétés alimentaires et de pesticides qui ont empoisonné l’approvisionnement alimentaire à des fins lucratives, ne nourrissant les masses que des produits chimiques toxiques qui favorisent les maladies dégénératives chroniques.

Les parents abuseurs d’enfants qui ont poussé leurs enfants dans le transgenre, les paradant comme des trophées du progressisme tout en mutilant physiquement et physiquement leurs propres enfants pour la vie. Le tout au nom du «progrès!»

Les médecins corrompus et avides qui ont pris l’argent de Big Pharma pour empoisonner en masse toute la nation avec des médicaments d’ordonnance toxiques et des poisons de chimiothérapie. Et puis ils se demandent pourquoi tout le monde agit comme s’ils avaient été lobotomisés.

Voici donc ce qui s’en vient:

Parce que l’Amérique est un État défaillant, les choses vont commencer à se désintégrer à un rythme accéléré. Nous allons tous commencer à voir:

Infrastructure défaillante (réseau électrique, télécommunications, approvisionnement en eau, etc.).

Effondrement total de l’État de droit (anarchie, chaos, flics démissionnaires en masse, etc.).

Effondrement financier, suivi d’une explosion d’émeutes à l’échelle nationale, au cours de laquelle la plupart des villes américaines seront vidées

Exécutions et enlèvements

Les faillites bancaires et l’effondrement des institutions financières

Anarchie politique, tentatives de révolutions, assassinats de dirigeants clés, etc.

La montée des entreprises de sécurité privées pour protéger les entreprises avec des gardes armés et formés par des militaires

Une aggravation de l’abus de drogues et des suicides

Augmentation de la traite et des enlèvements d’enfants pour le trafic

Censure qui s’intensifie rapidement, y compris le blocage par navigateur des sites Web ciblés

Une explosion des sans-abri et des villes de tentes alors que le dénuement et le désespoir se répandent à travers le pays

Guerre civile et sécession alors que la nation se fragmente en petits États-nations.

Comme je l’ai déjà dit, Trump est le dernier président des États-Unis d’Amérique tel que nous le connaissons. Nous entrons dans une période de grand mal et de destruction, et presque personne n’est disposé à s’y opposer. C’est le grand échec de notre Amérique: l’échec de sa défense.

