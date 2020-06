Lucien Cerise : La Commission européenne travaille sur un passeport commun de vaccination pour les citoyens de l’Union européenne, ce qui permettra de les bloquer aux frontières s’ils n’ont pas été vaccinés. En revanche, les immigrés clandestins pourront continuer à franchir toutes les frontières sans être vaccinés.

L’horizon visé est la création d’une nouvelle hiérarchie et aristocratie de privilégiés au plan international et au sein des nations, avec un redécoupage territorial qui nécessitera des passeports intérieurs pour aller d’une région à l’autre, sauf pour certaines personnes et catégories de personnes.

Lucien Cerise : Si Bill Gates et Jérôme Salomon nous avaient dit « Nous allons vous enfermer chez vous, puis vous serez vaccinés et pucés comme du bétail », tout le monde aurait dit « Non ». Pour fabriquer le consentement à ce traitement, il faut donc un prétexte, ici une « pandémie », que Bill Gates a baptisée Pandemic 1 dans un article (« The First Modern Pandemic »), afin de préparer les esprits à ce qu’il y en ait une deuxième, une troisième, etc. De nombreux Français ont grogné contre cette opération, j’en fais partie, mais globalement nous nous sommes soumis physiquement, moi comme tout le monde, parce que l’État et sa police contrôlent parfaitement la situation et qu’il n’y a aucune possibilité de leur échapper, sauf en imagination.

L’alternative est simple : soit vous contrôlez l’État et la police, soit ce sont eux qui vous contrôlent, point à la ligne.

