Parce que, vivant dans l’arrière-pays, dans un vrai village, et pendant de nombreuses années à parler des pages des médias sur l’ampleur de la malnutrition en Russie, il s’avère que je n’ai pas moi-même pleinement compris combien de personnes ont faim dans notre pays.

Ils sont bien habillés, soignés, ils ont l’éducation, les loisirs, les animaux de compagnie. Quelqu’un a même une voiture et une maison d’été. Ils ont des noms de famille russes, ukrainiens, tatars, caucasiens et d’Asie centrale. Ils vivent dans les provinces, à Moscou, à Saint-Pétersbourg. Ces gens sont très différents, ils ne sont unis que par deux faits: ils ne sont pas antisociaux et ils demandent tous sur Internet à manger

https://novayagazeta.ru/articles/2020/06/25/86013-prosto-kushat-hochetsya-pravda

La nourriture est demandée par Moscou et Saint-Pétersbourg. Ils demandent aux mêmes provinciaux qui sont partis du désespoir dans les mégalopoles et sont maintenant coincés dans les capitales dans des logements loués, sans travail et sans argent pour voyager.

