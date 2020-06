Depuis lors, tous les médias, partout dans le monde, ne cessent de répéter le terme, dans une sorte d’invocation rituelle : COVID, COVID, COVID…

COVID -19 est censé être un acronyme provenant de Corona Virus Disease et de l’année où il a été enregistré pour la première fois, 2019. Cependant, que se passe-t-il si nous étudions COVID selon l’algorithme Dolly/ Ylod/ילוד mentionné ci-dessus ? Il y a de fortes chances que les lettres hébraïques inversées ne renvoient rien de significatif, n’est-ce pas ? Après tout, Dolly n’était peut-être qu’une étrange coïncidence. Eh bien, coïncidence ou non, selon la même règle, COVID devient DIVOC transcrit comme דיבו en hébreu 18 et cela signifie en fait quelque chose – cela signifie la possession par un esprit maléfique. (Le mot est transcrit en anglais comme dybbouk, b et v étant représentés par le même caractère hébreu, Bet-ב). Pour mieux comprendre ce qu’est un dybbouk, nous allons nous soumettre à une autorité non moins importante que le professeur Yoram Bilu, professeur de sociologie et d’anthropologie à l’Université hébraïque de Jérusalem et lauréat du prestigieux prix Israël en 2013. Selon Bilu :

Le terme dybbouk (dibbuq) était utilisé dans les cercles mystiques juifs pour désigner l’esprit d’une personne morte, un pécheur notoire de son vivant, qui prenait possession temporairement d’un être humain (…) être possédé par un dybbouk a toujours été conçue comme une affliction ou une maladie et l’agent possédé un intrus étranger et dangereux qui doit être expulsé. (…) L’exorciste était toujours un rabbin vénéré qui confrontait l’esprit à diverses mesures de nature religieuse utilisées dans un ordre fixe et graduel 19.

Citant les travaux du célèbre kabbaliste Gershom Sholem, Bilu souligne que « les dibbouks, les démons ou les âmes maléfiques possédaient quelque créature malheureuse ou mentalement malade ». Les dibbouks semblent viser surtout les femmes et les enfants et « l’intensification émotionnelle ou l’éveil » sont des conditions préalables à une telle possession démoniaque. conclut Bilu :

Être possédé par un dibbuk laisse la victime comme un objet passif, temporairement dépourvu de conscience de soi et sans contrôle de soi vis-à-vis de deux autorités extérieures : l’esprit possesseur qui a privé le possédé de son identité individuelle et le rabbin-exorciste qui a contraint l’esprit à partir 20.

Les dibbuks sont des motifs récurrents dans le folklore juif ainsi que dans l’art, les films et les pièces de théâtre.

« Le Dybbouk » par l’illustrateur d’art nouveau Ephraim Mosh Lilien

Les synchronicités entre un dybbouk et le virus produisant le COVID ne se limitent pas à un simple nom. Dybbouk vient du verbe hébreu dāḇaq qui se traduit par « adhérer » ou « s’accrocher ». De la même manière qu’un dybbouk s’empare du corps de sa victime, le coronavirus s’accroche à une cellule hôte et en prend le contrôle. Selon la revue technologique du MIT :

Les pics protéiques du virus s’attachent à une protéine à la surface des cellules, appelée ACE2. Normalement, l’ACE2 joue un rôle dans la régulation de la pression sanguine. Mais lorsque le coronavirus s’y attache, il déclenche des modifications chimiques qui fusionnent efficacement les membranes entourant la cellule et le virus, permettant à l’ARN du virus de pénétrer dans la cellule. Le virus détourne alors la machinerie de fabrication de protéines de la cellule hôte pour traduire son ARN en nouvelles copies du virus21.

Peut-être que les analogies de nom et d’action entre le COVID et le dybbouk ne sont que des coïncidences ou un jeu de mots bénin. Peut-être. Mais peut-être sont-elles une indication que la maladie est une étape majeure dans le « processus alchimique de l’humanité », un événement de première importance, tout comme « Trinity » et « Dolly ».

Mais pourquoi ne pas donner tout le crédit aux formidables fabricants de marques de l’OMS ? Peut-être que l’analogie avec la possession démoniaque n’est pas superficielle mais profonde. Et si COVID était plus un problème psychologique qu’une maladie virale ? Cela impliquerait-il que, par le biais de l’induction de la peur, les gens ont été induits dans un état de transe qui leur a fait perdre le contrôle de soi vis-à-vis des autorités éternelles et accepter des limitations sans précédent de la liberté individuelle ? L’induction de la peur extrême est-elle qualifiée d’« intensification émotionnelle », condition préalable à la possession par un dybbouk ?

Devrions-nous oser aller plus loin encore ? Le problème auquel nous sommes confrontés n’est-il même pas psychologique mais de nature spirituelle ? Après tout, la tradition médiévale juive est très droite sur le fait que le dybbouk est un problème spirituel et non psychologique. Ce ne sont que la sophistication et le scepticisme de l’académie moderne dans tous les domaines spirituels qui ont artificiellement traduit la condition en langue acceptable. Si oui, une sorte d’exorcisme est-il le seul remède possible ? Est-ce la raison même pour laquelle les églises sont devenues des cibles privilégiées pendant le confinement ?

René Girard affirme explicitement que le désir mimétique conduit intrinsèquement au conflit et que la société humaine ne peut survivre que par le mécanisme du bouc émissaire. Selon Girard et selon toute la tradition orthodoxe, le sacrifice divin continu de l’Eucharistie est l’élément katéhonique qui soutient l’existence même de la société. Est-ce la véritable raison pour laquelle l’Eucharistie a été interdite pendant le confinement ? Les mêmes forces qui ont planifié la destruction des prima materia sur le site de Trinity au moment de Tisha B’Av en 1945 sont-elles encore en jeu ?

Puisque la reconnaissance des formes requiert un état d’esprit alerte, la véritable raison pour laquelle le 19 a été ajouté à COVID est délibérément laissée de côté pour être découverte par le lecteur.

Bogdan Herzog depuis Timișoara

