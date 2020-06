« Les médias grand public commencent de plus en plus à utiliser le mot «dépression» pour décrire ce qui se passe dans l’économie américaine, et les chiffres bruts soutiennent définitivement l’utilisation de cette étiquette. Par exemple, le modèle GDPNow de la Fed d’Atlanta prévoit maintenant que le PIB américain diminuera de 46,6% sur une base annualisée au cours du deuxième trimestre de 2020…

Si ce chiffre est proche de la précision, ce trimestre restera dans les mémoires comme le trimestre économique le plus désastreux que nous ayons jamais vu dans toute l’histoire des États-Unis.

Les réclamations sans emploi ont totalisé 1,48 million la semaine dernière, le chômage lié à la pandémie de coronavirus étant resté obstinément élevé, bien que les bénéficiaires de prestations soient tombés en dessous de 20 millions pour la première fois en deux mois, a annoncé jeudi le gouvernement.

Les économistes interrogés par Dow Jones s’attendaient à 1,35 million de réclamations.

Comme je le rappelle à mes lecteurs, le record de tous les temps pour une seule semaine avant cette année n’était que de 695 000, et ce record était établi depuis 1982.

Mais maintenant, nous avons plus que doublé cet ancien record pendant 14 semaines consécutives.

Pensez-y juste. Après avoir licencié des dizaines de millions de travailleurs, on pourrait penser que les entreprises manqueront de personnel pour licencier, mais nous continuons à voir de grandes hordes d’Américains déposer de nouvelles demandes d’allocations de chômage chaque semaine.

Dans l’ensemble, plus de 47 millions d’Américains ont maintenant déposé une demande d’allocations de chômage depuis le début de cette pandémie.

Si ce n’est pas une «dépression économique», alors à quel point les choses devraient-elles empirer pour que nous soyons réunis?

Bien sûr, le Congrès n’a certainement pas aidé les choses en accordant des primes de chômage aussi généreuses. Des millions de chômeurs rapportent désormais plus d’argent à la maison qu’ils ne le faisaient pendant leur travail, ce qui décourage beaucoup de retourner au travail.

Mais cela va changer très brusquement en quelques semaines …

De nombreux Américains sans emploi comptant recevoir 600 $ de plus par semaine jusqu’à la fin juillet pourraient être surpris de découvrir que les prestations disparaîtront près d’une semaine plus tôt que prévu.

Les 600 $ supplémentaires d’allocations de chômage hebdomadaires fournis par le gouvernement fédéral devraient officiellement se terminer le 31 juillet.

À l’heure actuelle, les taxes de vente, les droits de mutation immobilière, les impôts sur le revenu, les amendes et les frais — ils s’effondrent tous, laissant aux gouvernements locaux un écart budgétaire qui devrait atteindre 1 billion de dollars l’an prochain. Sans l’aide de Washington, cela signifiera nécessairement des coupes massives de services et des pertes d’emplois: à savoir environ 5,3 millions de pertes d’emplois.

Ce ne sont pas des emplois qui ont déjà été perdus.

Ce sont de futures pertes d’emplois qui ne sont pas encore apparues dans les chiffres.

Et ces pertes d’emplois seront particulièrement douloureuses, car les emplois du gouvernement ont tendance à payer des salaires plus élevés que la moyenne et ils ont tendance à s’accompagner d’avantages supérieurs à la moyenne.

Un domino après l’autre s’effondre et, de toute évidence, les conditions économiques ne reviendront pas à ce qu’elles étaient auparavant.

Mais cela n’était pas censé se produire.

Une fois le verrouillage du coronavirus terminé, on nous a dit que l’économie américaine était censée se replier très rapidement.

Malheureusement, la vérité est que notre souffrance économique ne fait que commencer. Nous sommes entrés dans un ralentissement économique prolongé, et notre société n’est pas du tout équipée pour gérer un tel ralentissement.

Comme je l’ai prévenu à maintes reprises, ce à quoi nous sommes confrontés va faire ressembler la dernière récession à un pique-nique du dimanche, mais la plupart des Américains continuent d’espérer une sorte de «reprise» à l’horizon…