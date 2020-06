https://www.unz.com/estriker/what-the-bourgeois-bolsheviks-want/

Pour ne pas se fâcher on peut aussi utiliser l’expression de néo-bolchévisme. On nous interdit de parler, de penser, on conditionne les enfants, on abrutit la moitié des gens avec les chaînes info, on répand le multiculturalisme (U.R.S.S…), on trafique la réalité, on a recours aux attentats et aux ennemis de classe, bref la panoplie bolchévique-orwellienne façon Podemos est activée. Ici on a une surclasse de bureaucrates bien choisis et dûment sélectionnés, ici aussi on se moque du peuple au nom du peuple. On citera notre immortel Cochin qui résuma tout à propos de 1793 :

« La volonté générale, croit-on, serait celle du nombre. Il n’en est rien. Le mythe de la volonté active, réelle, de tous, s’imposant à chacun, n’a qu’une valeur de fiction légale, aucune, réelle. Ce qu’on entend par la volonté de tous, c’est celle de quelques-uns… Désagréger la matière votante, isoler les individus, pour les rendre inorganiques – ce qui s’appelle liberté – indifférents et homogènes – ce qui s’appelle égalité – leur imposer néanmoins cette mutuelle adhérence qu’on nomme fraternité ; en un mot les réduire à un magma docile et périssable, tel est l’effet du machinisme. »

Sur les lois hispano-françaises monstrueuses en matière de sexualité (y compris de pédophilie) et qui commencent à réveiller même les plus avachis, Cochin disait :

« Celui-ci (le régime) pousse son chemin de désastre en désastre, produisant une forêt de lois contre-nature dont le succès dans les sociétés et le vote à la Convention sont aussi fatals que leur exécution dans le pays est absurde ou impossible. »

La liberté d’expression n’existe plus (hate speech). Cela aussi est très révolutionnaire, de droite comme de gauche. Et Cochin disait à ce sujet :

« … le peuple passe maître en 93 ; et, gouvernant lui-même, supprime les libertés publiques qui n’étaient que des garanties à son usage contre ceux qui gouvernaient : si le droit de vote est suspendu, c’est qu’il règne ; le droit de défense, c’est qu’il juge ; la liberté de la presse, c’est qu’il écrit, la liberté d’opinion, c’est qu’il parle. »

Tout ceci pour dire que les termes nazisme soft et néo-bolchévisme me conviennent parfaitement et également, et que je les laisse aux uns et aux autres le soin d’encenser ou de regretter le nazisme, le communisme, ou cette société kleptomane, hystérique, autoritaire, qui est à deux doigts de déclencher son énième guerre mondiale pour se maintenir.

