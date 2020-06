https://eladiofernandez.wordpress.com/2020/06/25/charlie-el-unico-ordenador-cuantico-que-gobierna-el-mundo-pudo-haber-aconsejado-el-covid-19-para-resetear-el-quebrado-sistema-financiero-mundial-y-organizar-el-primer-plazo-de-un-apagon-que-promue/

Charlie, le seul ordinateur quantique qui gouverne le monde; aurait pu conseiller au covid 19 de réinitialiser le système financier mondial brisé et d’organiser le premier terme d’une panne de courant qui favorise la quarantaine et l’eugénisme, ainsi que le ralentissement de l’hégémonie chinoise sur les États-Unis et l’Europe.

Parmi les nombreuses choses qui sont ressorties de la covid 19, c’est qu’elle a été créée dans un laboratoire militaire nord-américain et qu’elle a été prise pendant les Jeux olympiques militaires de Wuhan au laboratoire, un laboratoire appartenant au Pentagone avec des biologistes chinois, et dont les actionnaires privés avoués sont George Soros et Bill Gates.

Et la grande question est: est-ce l’ordinateur quantique Black Rock à Wenatche qui a été ordonné par les commandos de rechercher un résultat financier pour cacher la faillite des banques centrales et maintenir les fonds d’investissement à risque des Managers?

Comme nous ne connaissons pas le nom interne de l’ordinateur, nous allons l’appeler Charlie, ou Hall 9000 comme dans Space Odyssey 2001 (comme vous préférez). En fait, le monolithe Odyssey a été vu sous la forme de bâtiments sur toutes les télévisions pendant la quarantaine, comme un message subliminal de son auteur organisateur, pas de ses auteurs exécutifs responsables.

Nouvel Ordre Mondial: 1ers Managers (ses décideurs les Treize familles, la Franc-Maçonnerie, les religions), 2e Fonds de Risque, 3e Banques Centrales et Banques, Sociétés cotées (Armes et sous-traitants pétroliers, produits pharmaceutiques et autres entreprises illégales et légales), 4e Gouvernements (et les quatre pouvoirs).

Beaucoup pourraient encore excuser la décision exécutive des responsables de sauver le leadership de l’Occident. Mais la question est que ce n’est pas pour cela mais pour le principal objectif qui est le maintien permanent du pillage financier, la réduction de la population mondiale et continuer avec les mêmes lignes directrices qu’avec plus de contrôle et la suppression permanente des libertés et des souverainetés .

Charlie doit avoir présenté un équilibre des dérivés financiers en bourse et l’impossibilité du système mondial de supporter plus de cupidité s’il n’y avait pas de réinitialisation du système financier mondial et donc de cacher l’ingénierie financière des Managers et des Risk Funds.

Charlie a peut-être reçu des questions telles que: Charlie, quel type d’action recommandez-vous? Pouvez-vous évaluer quel type de catastrophe serait le plus pratique pour élaborer un plan de coordination mondiale parfait pour la paralysie de l’économie et l’arrêt de la main-d’œuvre? Charlie, n’a pas d’exclusions de risques et de dangers, la décision que tu dois prendre est prise.

Charlie recommande: Virus modifié semi-létal contrôlable, permettant des décès avec un espace limité et une quarantaine mondiale.

Il ne s’agit pas de quitter les États-Unis mais la Chine, d’où nous devons ralentir sa direction du NOM jusqu’à ce qu’il évite de prendre le contrôle de l’hégémonie mondiale et de nature communiste.

C’est Larry Fink qui posait les questions sur l’ordinateur.

