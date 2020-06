1) Un programme de vaccination massif, probablement par le biais de la vaccination obligatoire – le rêve et l’idée de Bill Gates vaccinent 7 milliards de personnes. Une réduction massive de la population, un plan eugénique – en partie grâce à la vaccination et à d’autres moyens. Bill Gates prône depuis des années la nécessité d’une réduction massive de la population.

2. Une pièce d’identité électronique pour chaque personne sur la planète – sous la forme d’une nanopuce, éventuellement injectée avec la vaccination obligatoire. Cette nano-puce peut être téléchargée à distance avec toutes les données personnelles.

3. Argent numérisé, plus d’argent. Déploiement universel de la 5G, suivi plus tard de la 6G. Cela conduit à un contrôle total de chaque individu sur la planète. Il est vendu au public sous le nom d’Internet des objets (TIT), c’est-à-dire des voitures autonomes, des équipements de cuisine robotisés, de l’intelligence artificielle (IA) pour la production et la livraison de tout. Ce que l’argument de vente ne dit pas, c’est comment les humains seraient marginalisés et réduits en esclavage.

Pour faire avancer ce plan directeur, des ondes électromagnétiques à haute fréquence sont nécessaires. Par conséquent, le déploiement de la 5G est un must, quel que soit l’impact sur la santé des humains, de la faune et de la flore – et quelle que soit la manière dont il peut influencer les infections virales, comme peut-être le COVID19 actuel.

https://nicolasbonnal.wordpress.com/2020/05/29/eladio-annonce-le-pire-une-fermeture-dinternet-pour-ecraser-les-peuples-et-les-mettre-a-genoux-ce-sera-pour-2021-notre-extermination-pourra-alors-commencer-incognito-info-fournie-par-un-general/

https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/05/30/confinement-pres-de-2-milliards-demplois-detruits-ou-amputes-a-travers-le-monde/