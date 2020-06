La phrase de la Fin des Temps : « ceux qui sont prisonniers des narrative sont condamnés à mort ». Cinéma et actualité apocalyptique, suite et faim. Notre savant Alexandre analyse en 3000 mots) le film The Hunt. Nota : ce film a fait scandale et a été mal reçu. Il semble donc qu’il faille le voir ; mais comment ? Masqué ou piraté ?

Avant-propos : comme ce qui suit est une analyse du film, l’intrigue et les rebondissements sont décrits, en d’autres termes : attention, spoilers ! Il s’agit par ailleurs d’une analyse politique, les éléments du film ne sont pas abordés dans l’ordre où ils apparaissent à l’écran. Enfin, il vaut mieux avoir vu le film pour comprendre de quoi il est question dans cette analyse.

The Hunt est essentiellement un film politique, même si par ailleurs il est aussi un bon film d’action à part entière. C’est un film qui clôt une époque, disons 2001-2019, et qui en annonce une autre. A plusieurs égards, c’est aussi un film qui au passage solde pour cette même période ce que le cinéma et la culture grand public sont devenus. On s’amuse notamment avec les Young Adult Novels et les films qui en sont dérivés (Hunger Games etc.). Même avec l’alerte spoilers, je ne veux pas trop révéler de la première grande scène d’action, pour préserver son effet cinématographique.

1 – Le personnage principal

Le personnage principal, Crystal, est justement de cette génération qui a grandi dans les deux premières décennies des années 2000, à lire ces Young Adult Novels et à voir ces films, mais maintenant elle a dans les trente ans, est célibataire et revêche, sa vie est en grande partie foutue. Elle travaille au guichet d’une entreprise de location de voiture, confrontée donc à la bêtise et la hargne des clients (tout ceci est montré par une simple photographie et par un court monologue incomplet). Elle a aussi été dans les forces armées en Afghanistan, ce qui permet à son personnage d’être aussi efficace dans les scènes d’action, mais aussi d’être peu empathique. L’actrice interprète très bien son personnage : le visage et la diction sont marqués par la vie.

Un détail qui n’est pas dû au hasard (la réalisation est assez méticuleuse), le film met en valeur une poitrine ample et rigide, des implants mammaires donc, dont le personnage se trouve affublé et qui lui sied de moins en moins. Cette femme revêche a donc à un moment essayé de plaire, par les moyens que lui promettaient la société matérialiste et qui n’ont mené à rien. C’est un détail à la limite du cyberpunk.

Le personnage incarne la population américaine, préoccupée par la situation immédiate et qui ne s’embarrasse plus de vouloir la comprendre. En contraste avec la plupart de ses compagnons d’infortune, elle n’a aucune culture politique, n’a aucun idéal et ne se projette pas dans l’avenir.

Mais ce n’est pas une page blanche pour autant. Le film s’interrompt pour un long moment de monologue, dans lequel Crystal raconte la fable du Lièvre et la Tortue, telle que sa mère le lui a transmis, une version sinon Sergioleonesque, au moins Tarantinesque ou Coppolesque… Dans cette fable, le lièvre massacre la tortue et sa famille au soir de la course, car le lièvre gagne toujours à la fin. Le film insiste plus tard sur le fait que cette métaphore est sa thèse principale.

Ce qui est génial dans cette fable revisitée, c’est la persistance d’une culture populaire orale, d’une transmission familiale, même au coeur du pays le plus disneyisé au monde. C’est qui fait que le personnage central du film est l’incarnation de la population des Etats-Unis, alors que tous les autres sont prisonniers d’une “narrative”, ce qui les rend inauthentiques et surtout les condamne à la mort.

2 – Citer les polémiques et les éviter

En décrivant ses personnages, le film évoque nommément ou indirectement d’importantes controverses de ces dernières décennies, comme (pêle-mêle) du côté antisystème Bohemian Grove (dans le film : “The Manor”), Alex Jones, les Crisis Actors (par exemple lors de la couverture médiatique de la tuerie de Sandy Hooks), le Pizzagate (nommément), et du côté du Système : le réchauffement climatique, le politiquement correct puis le néo-totalitarisme intellectuel style BLM-SJW-LGBT.

Le film essaie de parler des personnages au lieu de parler de ce qu’ils croient ; ce qu’ils croient sert à les décrire, comme leur accoutrement ou leur manière de s’exprimer.

Pour fonctionner, le film doit absolument éviter l’écueil d’être partisan d’un bord ou de l’autre : les deux côtés sont chacun ridicules, avec leurs lots d’idiots et de pseudo-intellectuels pris aux pièges de leur idéologie. Le film semble dire : “que se vayan todos”, en mettant les antisystèmes dans le même sac que les trumpistes et les clintoniens, et en les faisant tous mourir.

L’héroïne est une erreur de casting : elle se trouve avoir le même nom qu’une pauvre opprimée de sa petite ville qui a eu le tort de se plaindre des élites sur internet.

La démarche des réalisateurs est nécessaire : d’un côté il faut absolument parler de ce qui se passe depuis des décennies au point de vue politique, car seul cela est intéressant (et donc dans une seule scène on bazarde tous les films d’évasion pseudo-politiques type “Hunger Games” qu’on nous a servi à satiété pendant toutes ces années), mais de l’autre côté le message doit être assez clair pour que le film plaise, et réussisse (car tout cela coûte de l’argent, tout de même).

Or à ce niveau d’exigence-là, le film ne peut pas se réduire à ridiculiser tous ceux qui ont une opinion politique (on n’est pas dans un film français de ces 40 dernières années, soit dit en passant).

Ce que le film dit, c’est : “il y a sans doute quelque chose derrière ces histoires de complots, mais il n’est pas possible de le savoir” (le personnage principal le dit clairement : tout le monde ment) mais il dit aussi : “il n’est pas non plus possible de savoir qui est digne de confiance dans ceux qui s’opposent”.

Ce qui est décevant d’une part (le film ne va pas aussi loin qu’il devrait, mais comme expliqué plus haut, il ne le peut pas) mais de l’autre côté en profite pour soulever un point important par ailleurs, la question de l’engagement dans l’action.

3 – Les hommes faillis et le doute

Il faut évoquer ici “Les chasses du Comte Zaroff”, un classique du film fantastique et surtout du cinéma de la Grande Dépression. Dans ce film, il y a un antagonisme entre une élite décadente, incarné par un homme utilisant le subterfuge, et les victimes (un homme et une femme), dont un chasseur de fauves qui parvient à vaincre, la femme étant comme souvent à cette époque du cinéma guère plus que l’enjeu de la rivalité (ou plutôt, le butin).

Dans “The Hunt”, il n’y a que deux hommes susceptibles de représenter un idéal masculin : un jeune beau gosse à la Hunger Games, qui est expédié promptement puis remplacé à l’écran par des hommes de plus en plus laids, et un militaire quadragénaire presque compétent, qui a choisi le mauvais camp et en paie le prix.

Les autres hommes américains présents dans le film sont faibles à divers degrés physiques ou intellectuels (on parlera du “reste du monde” à la fin).

Une sorte de figure paternelle, le dernier allié de Crystal, est d’une fiabilité douteuse, peut-être lâche, peut-être vendu à l’ennemi, peut-être tout simplement décevant. On ne le sait pas, et finalement peu importe : Crystal l’élimine, car elle ne peut pas prendre de risques (c’est quelque chose que l’on ne voit pas souvent au cinéma). Elle n’aura jamais de certitude quant à cette question, mais elle ne s’en embarrasse pas, car après tout ce film parle des troubles à venir.



Par ailleurs, Crystal ne porte pas son propre père dans une haute estime : comme son infortunée homonyme, elle a grandi sans père (ou du moins, sans père valable).

Un allié semi-compétent, qui n’est pas une figure paternelle (on le situerait dans la même génération que celle de l’héroïne), est pris au piège de sa paranoïa : il arrive à monter à bord d’un train de marchandises et tombe sur des clandestins, qu’il prend pour des “acteurs de crise”. Or, il n’a pas tout à fait tort, puisque l’un d’entre eux est un des milliardaires qui le pourchasse, et qui parvient à tromper les autorités.

Comme le Manorgate existe pour de vrai (on verra plus loin comment), on peut dire que ces hommes faillis ont raison de douter, ce doute a causé leur inaction et donc leur déchéance. Ce sont des gens qui ont raison mais finissent par se faire tuer, assez facilement d’ailleurs : à l’écran, c’est un constat d’échec.

Le film adopte donc une attitude “une brute qui marche va plus loin que deux intellectuels assis”, mais admet aussi qu’elle reste une brute, ce qui permet une conclusion finalement assez sobre.

4 – Interlude debordien

Pour faire le tour du sujet, il faut ici aborder la question de l’engagement politique honnête de l’intellectuel et de ses effets. Si l’on visionne le film de Guy Debord “In girum imus nocte et consumimur igni”, il s’agit d’un intellectuel de grand renom qui a finalement agi, lors de Mai 68.

Dans une première partie du film, il fustige ceux qui se voulaient ses alliés et qui n’étaient pas là (par lâcheté ou par choix), et admet que ses alliés du moment n’étaient pas tous de son goût.

Or son film est d’une amertume profonde, car dans une partie suivante Debord comprend qu’il a été utilisé et mis ses talents au service du mauvais côté : il montre la placidité des corps nus et des villas de l’été 1968 : sa récompense, c’est-à-dire la matérialité de ceux pour qui il a agi. Depuis l’époque de son film, nous avons vu toute la noirceur des Soixante-Huitards et ses effets délétères sur la société, effets qui sont finalement dénoncés dans le film “The Hunt”.

Le film “The Hunt” dit que les gens intelligents se conduisent comme des idiots et inversement (dans son dernier livre, Emmanuel Todd en vient à la même conclusion). Ceci s’applique à de nombreux aspects du film (qui est très dense sur ce point). On pourrait se contenter de dire que dans ce film les Démocrates-Clintoniens n’ont fait que pervertir les idéaux des années 60, mais le film va heureusement plus loin et devient de ce fait plus intéressant.

5 – Se faire piéger par les narratives

Par les effets d’un second degré mal maîtrisé, les plaisanteries des élites sur une conspiration ridicule (des chasses à l’homme organisées depuis le Manoir) fuitent et sont considérées au premier degré, comme des preuves de l’existence de cette conspiration. Pour se venger, les élites impliquées, qui ont eu des problèmes, se vengent en créant un véritable Manoir.

Il y a donc l’idée que la spéculation intellectuelle et la paranoïa créent des narratives qui se voient réalisées, ce qu’un maître de jeu de rôle apprend rapidement : les joueurs ont des idées parfois plus intéressantes que celles du scénario de départ.

D’un côté il faudrait donc arrêter de “nourrir la Bête” avec des bonnes idées. Mais de l’autre côté, les gens stupides déforment toutes les idées, bonnes ou mauvaises, comme le montre le couple de la fausse station-service, sorte de couple infernal Franklin D Roosevelt – Hillary Clinton qui se piègent réciproquement dans la prison du politiquement correct, ainsi que dans les narratives de leur propre classe (le réchauffement climatique), montrant ainsi qu’ils ne sont que des répétiteurs d’idées.

Le film contourne le débat politique nécessaire, montrant par là-même la grande fragmentation de son public, et se révélant ainsi le film de notre très courte époque de transition : l’année 2020.

6 – Animal Farm

La fable revisitée du Lièvre et de le Tortue est la clé de décryptage politique de premier niveau, pour ceux qui n’ont pas lu “la Ferme des Animaux” ou vu le dessin animé. L’oeuvre d’Orwell est la seconde clé de décryptage (et le film insiste lourdement là-dessus).

Avant l’affrontement final, le protagoniste admet qu’il n’a fait que suivre sa rage, née des humiliations répétées de sa vie. Mais l’antagoniste, Athéna, arrive à la provoquer, et Crystal veut maintenant aller jusqu’au bout de sa vengeance. Par un jeu de flash-backs, on découvre que l’antagoniste est une sorte de lycéenne-devenue-PDG, une “queen bee” (lire absolument “Queen Bees and Wanabees”, véritable étude anthropologique de la société des Etats-Unis) qui tient à tenir le haut du pavé et à dominer la ruche (que ce soit le lycée ou la tweetosphère).

Il est intéressant que ce personnage d’Athéna parle comme Karl Rove lorsque celui-ci expliquait que les Etats-Unis créeraient maintenant la réalité. Athéna entend manipuler la réalité comme elle l’entend, montrant ainsi qu’elle est atteinte du Trouble de la Personnalité Narcissique. Elle est donc profondément dangereuse.

(Les personnes ayant connu des Narcissiques les décrivent souvent comme des entités démoniaques, il faudrait une analyse plus poussée – mon intuition est que la figure même du Diable est une personnification de ce trouble).

Crystal, elle, a connu la réalité du monde (“l’horreur” comme dit le personnage, un renvoi volontaire ou non à Joseph Conrad et/ou à “Apocalypse Now”), elle accepte la possibilité de mourir en allant accomplir sa vengeance.

L’issue du combat est un match nul, les deux sont mourantes, et il n’est question que d’Animal Farm. Mais Athéna meurt, et Crystal se remet. Elle cautérise sa plaie puis revêt des fringues de millionnaire et se rend à l’avion privé d’Athéna, où l’équipage est prêt à lui obéir. La morale de l’histoire est bien que la Révolution, faite par ceux qui se vengent des brimades accumulées, aboutit à un vide du pouvoir qui est immédiatement comblé par une nouvelle élite.

Certes Crystal monte à bord de l’avion un flingue à la main (on pense à la division du monde en deux catégories selon Sergio Leone dans “Le Bon, la Brute et le Truand”) mais sympathise ensuite avec l’hôtesse, l’invitant à s’asseoir à sa table et à partager le caviar avec elle, ce que les anciens maîtres lui avaient interdit. Comme Crystal boit le champagne à la bouteille, impliquant qu’elle rend la bouteille impropre à être partagée, on a une subtile idée que Crystal construit (peut-être inconsciemment) une idée de partage des richesses très Démocrate, c’est-à-dire qu’elle ne partagera rien de ce qui a vraiment de la valeur (d’ailleurs l’hôtesse ne demande pas à goûter et se contente de lui demander le goût que ça a).

Mais nous ne sommes pas dans les années 60, et le propos n’est pas celui du film de Sergio Leone dans “Il était une fois la Révolution”, le remplacement des élites par d’autres, car un détail montre qu’il s’agit d’un effondrement.

7 – De la stérilité de vouloir dominer une société en effondrement

Lors de la bataille finale entre Crystal et Athéna, on insiste lourdement sur les blessures qu’elles s’infligent au ventre. Athéna donne plusieurs coups de couteau dans le ventre de Crystal, puis une lame de robot-mixeur (si !). Avec cette lame fichée dans son ventre, Crystal blesse Athéna symétriquement au ventre.

Or dans le langage visuel (et le plus souvent médical aussi) un coup au ventre d’une femme implique sa stérilisation : elle ne pourra plus porter la vie. Nous avons donc deux femmes qui se rendent stériles l’une l’autre.

Avant même ce combat, les personnages semblent peu disposés à devenir mères un jour, Athéna en raison de sa volonté de puissance (au sens nietzschéen), Crystal en raison de sa rugosité, de l’indigence de sa vie et du désastre qu’a été le couple de ses parents.

Or le combat se passe dans l’immense cuisine d’une grande maison de banlieue américaine type McMansion (https://mcmansionhell.com/). A un moment du film, Athéna se montre très soucieuse du statut de cette maison qui n’est pas assez grande pour être qualifiée de manoir, vu qu’il n’y a que trois chambres. Or Athéna (interprétée par une actrice de 45 ans) y vit seule, et toute soucieuse qu’elle est de réussir ses plats à la perfection, n’y attirera sans doute personne.

Tout le combat se déroule dans cet espace au cœur de la spéculation et donc de la ruine de la population des Etats-Unis, une grande maison qui vend la possibilité d’une famille, un mensonge de plus puisque les deux femmes finissent stériles. Crystal rentre chez elle en profitant du plus possible des richesses qu’elle a pu piller, mais cela ne mène à rien.

8 – Le retour du reste du monde

Le film a été tourné en Louisiane mais dans le film on se trouve en Croatie, sans doute pour ne pas citer l’Ukraine auquel le personnage de l’ambassadeur ne manque pas de faire penser. Une caisse de billets dans le coffre de sa voiture contient de l’argent de la corruption, il ne manque plus que le fils Biden…

Or les victimes sont censées croire qu’elles sont aux Etats-Unis, on y construit même une réplique parfaite d’une station-service décrépite, élément récurrent des films hollywoodiens parlant des espaces Deplorable (les présentant généralement comme des attardés, ce que le film fait avec un humour un peu grinçant – c’est surtout qu’ils sont des Etats du Sud-Est, rendus pauvres et ignorants)

Or les Etats-Uniens présentés dans le film n’ont pas vraiment de famille (le couple FDR-HILLARY parle de petits-enfants mais ça n’a aucun impact, puisqu’au cinéma il faut montrer pour être cru, et c’est d’ailleurs ce qu’on leur répond : montrez-nous une photo). Par contre, on voit une famille, avec un bébé, des réfugiés qui vont dans un camp quasi carcéral, sous la garde de soldats qui eux n’ont pas l’air incompétents.

A la fin du film Crystal et l’équipage rentre au pays, dont on nous a montré qu’il devenait stérile. Le reste du monde, lui, en a assez de ces gens-là, et va continuer à vivre, peut-être dans “l’horreur”, mais pas dans la stérilité.