Sur fond de lutte des crasses et de désespoir ontologique (privilège des seuls et derniers éveillés) dans un monde vendu aux farces et attrapes des ténèbres, Tatiana et sa prière vespérale DE SAINT BASILE LE GRAND (découvrez enfin notre merveilleux – et gratuitement téléchargeable – livre de prières des chrétiens d’orient, qui date de 1852) :

Soyez béni, Maître Tout-puissant, qui avez donné au jour la lumière du soleil, et qui avez tempéré l’obscurité par les astres de la nuit, et dont la Providence nous a accordé ce jour jusqu’au moment de la nuit ; exaucez les prières de votre peuple et remettez-nous à tous nos péchés volontaires et involontaires ; agréez nos prières du soir et répandez l’abondance de votre grâce et de vos miséricordes sur votre héritage ; que vos Saints Anges nous protègent ; revêtissez-nous de votre justice ; faites-nous connaître les voies de votre justice, de votre vérité, et protégez-nous par votre puissance ; délivrez-nous de tout danger et de toutes les embûches du démon.

Accordez-nous de passer cette nuit ainsi que tous les jours de notre vie, en sainteté, en paix, à l’abri de tout péché et de toute tentation ; nous vous le demandons par les prières de la Très-sainte Vierge Marie et de tous les saints qui, depuis la création du monde, ont trouvé grâce devant vous. Ainsi soit-il.

https://fr.wikisource.org/wiki/Livre_de_pri%C3%A8res,_1852

