The Times of Israel : « Appels à retirer la statue du roi français antisémite Louis IX à Saint-Louis ». Le média israélien explique qui était ce roi indigne et pourtant sanctifié, et pourquoi il mérite ce déboulonnage ; le même média rappelait pourquoi Notre-Dame avait mérité de brûler.

« Maintenant, un groupe d’activistes veut déboulonner la statue car Louis IX a persécuté les Juifs, supervisé le brûlage massif de Talmud, publié un ordre d’expulsion contre ses sujets juifs et mené deux armées de Croisade dans des offensives ratées en Afrique du Nord.

Alors que les statues des leaders confédérés et d’autres personnalités critiqués pour leurs actions racistes tombent à travers le pays, des activistes à Saint-Louis veulent que la statue de Louis IX soit également retirée. Une pétition lancée la semaine dernière appelle la ville non seulement à retirer la statue, mais aussi à changer le nom de la ville. »

On serait là encore curieux de savoir si la pétition a été écrite par un jeune Noir des ghettos du Missouri profond… passionné d’histoire de France ! Comme par hasard, un rabbin s’est mêlé de l’affaire :

« La pétition qualifie Louis d’“antisémite enragé” qui a inspiré l’Allemagne nazie, et l’appel pour le retrait de la statue a reçu des soutiens juifs.

La rabbin Susan Talve, la rabbin qui a fondé la Central Reform Congregation de la ville, a déclaré que la retirer aiderait à faire avancer la question de la justice raciale aux États-Unis.

“Nous parlons de cette statue depuis longtemps”, a-t-elle déclaré, ajoutant que “le retrait de la statue serait un élément très important pour reprendre possession de l’histoire, s’approprier les histoires qui ont créé le racisme institutionnalisé que nous essayons de déconstruire aujourd’hui. Si nous ne sommes pas honnêtes au sujet de notre histoire, nous ne serons jamais en mesure de démanteler les systèmes d’oppression sous lesquels nous vivons”. »

