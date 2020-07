Pour environ deux mois de confinement :

7 milliards pour Air France (chiffre d’affaire mensuel, 2.5 milliard) : 3 000 licenciements (ayant pourtant été au chômage partiel)

5 milliards pour Renault : 4 600 licenciements en France (ayant pourtant été au chômage partiel), 10 000 dans le monde

_ ? milliards pour Airbus : 5 000 (ou possiblement 3 000 selon l’aide de l’Etat à venir) licenciements en France (ayant pourtant été au chômage partiel), 10 000 dans le monde

Il va falloir vérifier toutes les autres aides de l’Etat à d’autres grandes entreprises, pour quoi ou à qui servent ces aides (dont actionnaires), les conséquences de cela sur les PME qui elles finalement ne recevront pas d’aides dans une forme de concurrence totalement déloyale.

Résultat : Plus une entreprise est grosse et pleure en menaçant de licencier plus elle obtient d’aide financière de l’État (donc des contribuables), et licencie quand même…

https://www.egaliteetreconciliation.fr/Coronavirus-et-crise-du-transport-aerien-Airbus-supprime-15-000-emplois-dont-5000-en-France-59961.html