Et un lecteur écrit justement : Dieu est loin….. il a dû aller voir ailleurs. Sincèrement on se demande pourquoi, dans ces conditions, Jésus est venu, quand on voit ça. Les hommes se sont faits un Dieu à leur image. Fatras de fer et d’acier, violence et piété mélangées…. fourrer les hosties avec des clous et des balles…. pourquoi pas…. plus rien n’étonne. Et pourquoi pas aussi une ogive nucléaire plantée sur l’autel, avec un chapelet autour….. On n’est plus à ça près. L’obscène spectacle d’une perversion rendue à son paroxysme, devient un vibrant plaidoyer pour l’amour et la compassion sur Terre. Le cerveau humain est capable de telles fantaisies, que c’en est confondant… pendant que le peuple gratte le sol pour trouver à manger. « C’est énorme », comme dirait un célèbre acteur français.