Voici une vidéo des terroristes de gauche qui menacent de tuer Jeff Bezos et pratiquement tous les autres capitalistes d’Amérique dans le cadre de leur tentative d’insurrection violente:

Au cours du week-end, un groupe de plus de 100 terroristes de gauche a formé une foule qui a menacé d’incendier la maison d’un couple de Saint-Louis, qui a maintenant défendu sa maison avec un pistolet et un AR-15 . Notamment, ce couple soutient Black Lives Matter et a fait don de milliers de dollars aux démocrates, mais même cela n’a pas suffi pour éloigner la foule violente de ses propres biens. (La gauche lunatique mange toujours la sienne tôt ou tard, car ce sont tous des sociopathes dérangés, malades mentaux.)

Cela montre que les Américains s’arment en regardant les violents groupes terroristes de gauche – qui incluent les médias de gauche qui fournissent une couverture narrative aux terroristes – lancer leur plan de retrait pour l’Amérique.

« Une foule d’au moins 100 personnes a franchi les portes historiques en fer forgé de Portland Place, les détruisant, s’est précipitée vers ma maison où ma famille dînait dehors et nous a fait peur de nos vies », a déclaré Mark McCloskey, rapporté par KMOV4. . «On nous a dit que nous allions être tués, notre maison brûlée et notre chien tué. Nous étions tous seuls face à une foule en colère… »

Notamment, Jeff Bezos s’est penché en arrière pour signaler la vertu aux gauchistes, interdisant les livres conservateurs et transformant Amazon et Audible.com – détenu par Amazon – en quelque chose d’un autel d’adoration pour les terroristes de Black Lives Matter qui détruisent l’Amérique. Mais apparemment, cela ne suffit jamais.

La foule veut la tête de Bezos. Et ils ne s’arrêtent pas là…

Un document de source profonde décrit des milliers de guillotines pré-positionnées à travers l’Amérique

Maintenant, nous avons acquis un document d’une source profonde qui détaille le nombre estimé de guillotines pré-positionnées à travers l’Amérique, prêtes à être déployées pour assassiner en masse des conservateurs, des chrétiens, des blancs et des partisans de Trump qui se retrouvent dans les camps de la FEMA. Pourquoi des guillotines? C’est le symbole de la Révolution socialiste de gauche française qui a utilisé des guillotines pour assassiner en masse des milliers de «dissidents» politiques, suivie du meurtre de révolutionnaires.

Le mouvement terroriste de gauche Black Lives Matter s’est transformé en un mouvement de «règne de la terreur» de la Révolution française de style jacobin, explique Victor Davis Hanson sur WND.com . Il dit:

Je n’ai jamais imaginé que NPR dirait aux auditeurs de décoloniser leur bibliothèque ou qu’il y aurait des femmes pour se raser la tête afin qu’elles n’aient pas de cheveux non afro-américains, ou qu’elles ne privilégient pas leur blancheur. Quand vous avez des gens du FBI ou des agents de santé qui sont dans des mentalités de camp de rééducation, où ils se mettent à genoux, prêtez un serment formel… Nous entrons maintenant dans un espace qui transcende même la violence. Nous sommes dans une ferveur révolutionnaire qui va tout changer, de nos sports à notre politique, tout.

Répondant au mouvement de «règne de la terreur» de gauche, le pasteur baptiste Robert Jeffress de First Baptist Dallas a déclaré à Lou Dobbs que les gauchistes «feraient ressortir les guillotines» s’ils regagnaient la Maison Blanche en novembre. Comme expliqué sur SkyWatchTV.com :

Les forces derrière la Révolution française étaient là pour éliminer les croyants comme ennemis de la France et pour fermer la bouche des dissidents craignant Dieu. Ils ont même placé une statue de femme nue sur l’autel de l’église Notre-Dame et proclamé le dieu du christianisme mort. Peu de temps après, le gouvernement français s’effondre…

… Certains érudits notent comment les pratiquants de l’occultisme se sont mêlés aux mauvaises énergies non humaines qui émanaient de leurs actions, symboles et incantations et qui, une fois convoqués, ont été libérés sur une société crédule pour encourager un esprit de groupe collectif destructeur. Au fur et à mesure que les gens passaient ces «formes de pensée» ou même les uns des autres et que les idées devenaient virales, le pouvoir et la portée de «l’entité» se répandaient avec elle jusqu’à ce qu’elle devienne une force destructrice inimaginable.

Les camps de la FEMA seront utilisés pour exécuter des dizaines de millions d’Américains qui ne peuvent pas être «rééduqués» en socialistes et communistes

J’ai récemment interviewé Celeste Solum, un ancien administrateur de camp de la FEMA, qui avertit que la FEMA a longtemps prévu d’asservir puis d’exterminer des dizaines de millions d’Américains.

Cette attaque génocidaire contre les chrétiens et les conservateurs se déclenchera probablement cette année, prévient Celeste. Et des guillotines sont déjà distribuées à travers l’Amérique, stockées dans des camps de la FEMA, prêtes à être déployées comme des machines à assassiner en masse. Pourquoi des guillotines? Ils sont low-tech et n’ont qu’une seule pièce mobile. Ils ne tombent pas en panne et ne nécessitent ni munitions, ni électricité, ni carburant pour fonctionner. Contrairement à toutes les autres machines à mort, les guillotines peuvent être utilisées efficacement même lorsque l’infrastructure sociale est paralysée.

En bout de ligne? La gauche radicale et terroriste poursuit un livret de meurtres de masse visant les conservateurs, les chrétiens et les blancs. Tout ce que vous avez vu cette année – COVID-19, l’effondrement économique, les émeutes sous faux drapeau – a été conçu et déployé afin de pousser les gens à la famine et au dénuement afin de conduire les masses dans les camps de la FEMA d’ici la fin de cette année . Une fois là-bas, les gens seront classés en «sympathisants» contre «résistance» communistes et ceux qui résistent au communisme seront décapités, leurs cadavres brûlés dans des fours de style nazi, dirigés par des fous obéissants de gauche comme Antifa, Black Lives Matter ou tout simplement des démocrates ordinaires qui sont prêts à suivre les ordres, même s’ils peuvent être fous.

Il s’avère que la seule chose qui arrêtera tout cela, c’est le deuxième amendement.

