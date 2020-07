Islam = écologie ? Notre lecteur Franz envoie dinguer le déroutant Zemmour – qui ose les comparer. « Le rôle de Zemmour, en tant que prêtre médiatique et ordonné par un magistère que l’on cherchera du côté du Proche-Orient, avec l’aval des tenanciers du bordel républicain, est de nous faire croire qu’Eva de Vitray et Kader de Seine-Saint-Denis, ou Mamadou débarqué à Lesbos, sont les mêmes. »

Le vert à soi… Zemmour a le sien. Et il en colorie, tel un morveux avec des crayons de couleurs, l’islam et EELV. Au gré de la pataugeoire confusionniste dans lequel il barbote confortablement depuis de nombreuses années…

L’islam des tout premiers temps n’a que deux couleurs : le noir et le blanc. Comme l’expression de la profession de foi islamique, matérialisée par ces deux couleurs, symbolisant la négation et l’affirmation suivante : il n’y a de dieu que Dieu. Théologie négative et positive résumées ici en couleurs et en quelques mots. Le blanc et le noir ont également d’autres sens en islam mais il serait trop long ici d’en exposer les significations (manifesté, non-manifesté, l’Homme Universel, etc). Mais l’on pourrait nous répondre que le noir, c’est aussi la SS… Et le blanc, la couleur des uniformes de Göring…

Le vert fut certes utilisé mais institutionnalisé bien plus tardivement et ce, en dehors de toute règle de jurisprudence islamique (charia). Bien que cette dernière, au vu de ses bases parfois fantaisistes et purement politiques, soit sujette à caution… D’ailleurs, l’importance prépondérante et déterminante de la « charia », présentée pourtant comme élément clé de la foi islamique, est extrêmement étrange vu que ce mot en langue arabe n’est utilisé qu’une seule fois dans le Coran… Les musulmans eux-mêmes, dans une sorte d’associationnisme, ont laissé la source secondaire des hadiths, dont est tirée cette jurisprudence, prendre le pas sur le Coran, démarche contradictoire au vu du monothéisme absolu de la révélation islamique.

Mais passons à la folle chlorophylle de Zemmour.

Zemmour confond à dessein islam et immigration, islam et délinquance, islam et barres hlm, islam et rap américain importé dans les années 80 en France, dont la cible première, en tant que contre-culture sécessionniste, fut cette jeunesse déracinée des banlieues. Quiconque s’intéresse à l’islam et a au moins, avant d’exprimer un avis sur ce sujet, l’élégance de lire sur cette religion pour en appréhender ne serait-ce que le cadre moral, verra qu’en vérité, l’islam n’habite ni ne dirige les banlieues de l’immigration…

Le rôle de Zemmour, en tant que prêtre médiatique et ordonné par un magistère que l’on cherchera du côté du Proche-Orient, avec l’aval des tenanciers du bordel républicain, est de nous faire croire qu’Eva de Vitray et Kader de Seine-Saint-Denis, ou Mamadou débarqué à Lesbos, sont les mêmes.

EELV, forcément à gauche, composant la mosaïque politique du Système, drague et milite non pas pour l’islam mais pour l’immigré ou le descendant d’immigré dont l’islamité a été éradiquée au profit du credo « iPhone et Nike oakbar ». Les tendances sociétales et libertaires du parti de l’écologie de marché ne sont que pures oppositions, en très lourde frontalité, avec les valeurs et les principes de l’islam : dans cette religion, pas d’égalité des sexes mais leur complémentarité avec un rôle dominant revenant à l’homme (l’ombre de Dieu au foyer), l’homosexualisme et la parentalité des invertis sont une affaire impossible, la préférence des siens avant celle de l’étranger (le principe concentrique de l’aumône qui consiste à la distribuer aux proches en difficulté avant les autres), la reconnaissance des peuples, de leur diversité et des nations (donc de leur intégrité), la non-reconnaissance de l’égalitarisme général, etc.

Zemmour, qui fait du Coran un Auschwitz à six millions de morts et la bible de Yannick Jadot, n’hésite pas à confondre les pelouses et les couleurs au nom du mandat dont il est dépositaire. Tous les moyens sont bons.

Bernanos : « Néanmoins, si subtil que soit l’ennemi, sa plus ingénieuse malice ne saurait atteindre l’âme que par un détour, ainsi qu’on force une ville en empoisonnant les sources. »

https://www.egaliteetreconciliation.fr/Zemmour-en-plein-delire-Le-vert-des-Verts-correspond-au-vert-de-l-Islam-59952.html