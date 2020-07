Bonjour M.Bonnal,

Il est rare d’éprouver autant de fierté au cours de sa vie. Je viens de lire votre note du 25 Mai, je ne me doutais pas que mon modeste commentaire aurait pu avoir un effet positif, même minime, sur votre travail et votre motivation. Merci beaucoup d’avoir relayé mes lignes, vous ne vous doutez probablement pas de l’honneur que vous m’avez fait.

Il y a deux choses que je tenais à rajouter suite à votre billet « coup de gueule ». La première, c’est que le désespoir et la colère s’opposent, si la première attire la sympathie et la compassion, la seconde appelle à l’énergie. Rougeyron avait à juste titre fustigé le poignant discours de Zemmour , bilan réaliste mais discours de défaite (étonnant venant d’un Bonapartiste), qui m’a coupé les jambes pendant deux jours. En vous lisant, j’ai eu besoin de réagir pour ne pas que ça se reproduise.

La seconde, c’est que ma génération, celle née dans les années 80, étant officiellement orpheline, a développé une réponse très particulière, elle doute et s’informe de manière compulsive, comme pour conjurer le vide. A mesure que notre marge de manoeuvre se ressert, notre conscience de soi augmente. Je doute que le reich européen dure mille ans et le temps qu’il lui reste à vivre est évidemment de trop, mais la prise de conscience des possibles qui nous ont été volés grandit de jours en jours. Le niveau intellectuel de nos dirigeants est extrêmement faible et ils savent que la véritable élite se situe dans les classes moyennes et précaires, ils enragent. Ca a un petit quelque chose de Quo Vadis ou encore du Premier cercle, les prisonniers qui sont plus libres que leurs geôliers, ne serait-ce que spirituellement. Voilà une des choses qui me rend optimiste.

Et une autre satisfaction cette fois sur le plan bassement matérialiste, si l’intelligence revenait au pouvoir demain, le modeste ingénieur que je suis trépigne d’impatience à l’idée de tout ce que nous aurons à reconstruire. Les projets sont légions, l’intelligence est là, seul le courage manque.

Sinon je dois quand même vous sermonner sur votre appel à l’exil, mais ce sera pour une autre fois (et mieux écrit je l’espère).

Bien à vous.