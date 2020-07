Une information plus que discrète a été révélée par la presse russe sportive. Alors qu’aux Etats-Unis, les footballeurs doivent se mettre à genoux, maintenant pour honorer la mémoire de Floyd, qui n’était quand même pas un enfant de choeur, fin juin, lors du match féminin opposant le club North Carolina Courage aux Thorns de Portland, la joueuse du premier club, Samantha Murphy, est restée debout, quand les deux équipes se sont mises à genoux. Le moment était symbolique, car c’était le premier match professionnel après l’interruption due au coronavirus.

Parce que « les vrais héros sont debout, ils ne se mettent pas à genoux« …

http://russiepolitics.blogspot.com/2020/07/billet-du-jour-parce-quil-suffit-dune.html

Comme l’écrivait Victor Hugo dans son poème Ultima Verba :

Quand même nous serions comme la feuille morte, Quand, pour plaire à César, on nous renîrait tous ; Quand le proscrit devrait s’enfuir de porte en porte, Aux hommes déchiré comme un haillon aux clous ;

(…)Devant les trahisons et les têtes courbées,Je croiserai les bras, indigné, mais serein.Sombre fidélité pour les choses tombées,Sois ma force et ma joie et mon pilier d’airain !