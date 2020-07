L’AIPAC est-il fini ?

Le Comité des affaires publiques américano-israéliennes, l’AIPAC, vit une période sombre. L’AIPAC a annulé son programme le plus important. L’emprise du lobby sur le Congrès est en train de s’effriter et son influence au sein de la commission des affaires étrangères a été tronquée. L’AIPAC est-il fini ? Il y a trois raisons de penser que cela pourrait être le cas.

D’abord, l’annulation de la conférence politique de l’AIPAC de mars 2021, apparemment en raison des “incertitudes créées par la pandémie COVID-19”. On ne saurait trop insister sur l’inconvénient que cela représente pour l’écosystème du lobby israélien, qui est la “lance” portant la “pointe” qu’est l’AIPAC. La conférence est la seule initiative-clef de lobbying de l’écosystème du lobby israélien car elle permet chaque année aux “citoyens lobbyistes” d’interagir avec les représentants institutionnalisés du lobby. La somme que l’AIPAC déclare au greffe du Congrès pour sa propre douzaine de lobbyistes professionnels est assez faible par rapport aux dépenses de la conférence politique, et il y a une raison à cela.

La conférence politique annuelle est depuis longtemps une occasion pour les activistes pro-israéliens de se mettre en réseau, de participer à des sessions sur la manière de générer un soutien public pour Israël, et de s’informer sur le programme politique de l’AIPAC. Il est révélateur que l’AIPAC n’envisage même pas d’organiser un événement “virtuel” ou hybride en ligne. C’est parce qu’il n’a jamais vraiment été question de “sessions éducatives intimes” ou de “démonstrations d’innovations israéliennes révolutionnaires” que l’AIPAC vanterait publiquement. L’objectif principal de la réunion est plutôt de maintenir les membres du Congrès dans le droit chemin.

Le programme politique de l’AIPAC a presque toujours reflété les exigences du gouvernement israélien. Après tout, l’AIPAC a été fondé par un agent israélien enregistré à l’étranger et a lui-même reçu l’ordre de s’inscrire en tant que tel (il ne l’a jamais fait). Les conférences se sont pour la plupart déroulées sans heurts. Après quelques jours de bavardage avec des élus des gouvernements américain et israélien, les participants se rendent au Capitole pour des réunions préprogrammées avec leurs représentants, tous parlant des mêmes sujets de discussion en faveur d’une aide étrangère américaine inconditionnelle, d’une confrontation vigoureuse des États-Unis avec les rivaux d’Israël et d’une demande d’affaiblissement législatif des droits à la liberté d’expression des critiques américains de plus en plus nombreux d’Israël.

Cela ne sera plus le cas en 2021. C’est important car le Congrès se révèle de plus en plus rétif. De plus en plus de membres ont refusé de soutenir inconditionnellement l’AIPAC ou son programme pour Israël. L’année dernière, Betty McCollum a profondément blessé l’AIPAC en décrivant avec précision ses actions comme celles d’un “groupe haineux” tel que cette catégorie est juridiquement décrite. Et la rébellion est sur le point de devenir bipartisane. Le dernier sondage de Shibley Telhami révèle que des majorités d’électeurs républicains et démocrates estiment désormais qu’il est soit “acceptable”, soit “du devoir” des membres du Congrès américain de mettre en questionla relation israélo-américaine. Ce n’est pas un sentiment favorable à l’AIPAC.

L’AIPAC a été presque invisible à propos de la récente initiative-clef du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, – l’annexion de vastes étendues de Cisjordanie où les Palestiniens sont largement plus nombreux que les colonisateurs israéliens. Le lobby a même timidement accepté que des membres du Congrès critiquent cette initiative. Pourquoi ?

Le public américain ne s’oppose pas seulement à la plupart des vastes subventions que les États-Unis ont accordées à Israël, comme l’aide étrangère inconditionnelle et le soutien diplomatique, y compris la reconnaissance de Jérusalem comme capitale. Une pluralité s’oppose également à ce que les États-Unis reconnaissent officiellement l’annexion, que la plupart du monde considère à juste titre comme injuste et illégale. L’AIPAC craint probablement maintenant la diminution de son propre pouvoir et de sa propre influence à mesure que la véritable nature d’Israël et par conséquent du groupe lobbyiste lui-même apparaîtra. Après l’annexion, les professionnels de l’AIPAC “chargés du processus de paix” tels que Dennis Ross ne pourront plus prétendre négocier sur l’avenir de la “pizza”, – surnom chez eux de la Palestine, – même si Israël la consomme avec avidité par le biais de colonies et de lois discriminatoires.

Le masque va enfin tomber.

Dernièrement, l’écosystème soutenant la contribution à la campagne de l’AIPAC a été affaibli. Le représentant Eliot Engel, président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, s’était un jour vanté de pouvoir s’asseoir avec l’AIPAC sur “chaque projet de loi émanant de la commission des affaires étrangères”. La nette défaite d’Engel face au nouveau-venu Jamaal Bowman met à nu la faiblesse nouvelle de l’organisation. À l’époque, l’AIPAC pouvait ajuster les contributions-PAC supposées “indépendantes” à des candidats individuels ou même faire basculer une élection sénatoriale importante en faisant financer par des mandataires un atout comme Ed Vallen. Ce n’est plus le cas.

Comme davantage de membres du Congrès comprennent parfaitement qu’ils peuvent gagner des élections sans se prosterner devant l’AIPAC et subordonner la politique étrangère légitime des États-Unis à celle d’Israël, nombre d’entre eux devraient se libérer de l’agent étranger le plus important d’Israël.

Grant Smith