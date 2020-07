AUTRE LECTEUR :

Alain et l’humaine salauderie : Les hommes ont créé Dieu, le bien, le mal, mais en définitive ils sont tout cela. Ne croyons pas à l’effondrement du Système, mais à sa mue. J’ai la plus grande estime pour la pensée rationnelle, moins pour ses fondamentaux idéologiques. Nous sommes dans la merde certes, mais une merde parfaitement humaine. Si Dieu existait, si le Diable existait, depuis le Moyen Age cela se saurait. Non. L’homme, seulement l’homme et ses intérêts. Ses défauts, ses qualités, et ses difficultés à vivre son destin mortel. L’accumulation sans fin de richesse est une psychopathie. Elle est le capitalisme qui a donné le pouvoir aux plus fous d’entre nous. Et traduit leur désir de dominer. Ces gens sont des fous de toute évidence. La hantise du moi surpuissant. Les rois naissaient pour régner, nos politiques veulent régner sans excuse ou raison sinon leur ambition personnelle. Oui, une saloperie parfaitement humaine.

https://www.futura-sciences.com/sciences/ephemerides/

https://starwalk.space/fr/news/june-2020-planet-parade-what-is-it-and-how-can-you-see-it