Les Cons-Finis qui nous gouvernent, Diafoirus de première.

https://www.youtube.com/watch?v=zA2JjodD6IU



Mon brave Molière, les générations de Diafoirus qui ont suivies ton Diafoirus ont toutes tenté de battre les records de stupidité de la précédente. Et depuis 1942, l’ Ordre des médecins veille à ce que de nouveaux records soient établis. Gageons que 2020 sera un excellent cru ! Santé les Gueux !

Depuis, les morts vivants masqués ressemblent au célèbre sketch de Fernand Raynaud :

https://www.youtube.com/watch?v=3taieZnuZHk

« Forcément, vous avez vu ce gars là, il a pas une gueule comme tout le monde ! »Ils aiment bien les demeurés, se prendre pour des malades et leur masque leur tient lieu de décoration officielle. « La lésion d’horreur de l’Etat français ». « Je m’ enlaidis donc je suis. » Même pas besoin de grande occasion pour la porter.Eh oui, peut importe le nom du président, c’ est la dynastie Diafoirus qui règne en France. Et dans le monde.

Rassurons nous : c’ est leur apogée ! Vive la roche tarpéienne. Boris Vian et Henri Salvador nous soufflent que leur périgée est pour bientôt :



https://www.youtube.com/watch?v=E776XisGHlk