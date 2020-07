L’Arrestation de Maxwell serait destinée à coincer le Donald… Par notre irlandais très savant…Pour notre ami vigilant (Citizen) la Ghislaine ne va faire de vieux seaux…

Comme toutes les personnes sensées, je me réjouis de la capture et de la poursuite de Ghislaine Maxwell. Mais ma joie est tempérée par les doutes. On nous dit qu’elle sait tout et qu’elle est prête à renverser les haricots. Que bon nombre des personnages les plus puissants et les plus célèbres du monde seront exposés. C’est pourquoi des observateurs réalistes prédisent qu’elle ne vivra pas pour raconter l’histoire. Peut être.

Pour commencer à localiser Maxwell à tout moment depuis la mort d’Epstein aurait été un jeu d’enfant pour ces gens puissants. Par exemple, vous imaginez que les Clinton (grâce à des fonds de leur Fondation) auraient une équipe d’assassins formés en attente pour des urgences comme celle-ci. Avec la plus grande facilité, le Mossad (qui semble avoir repoussé son père) aurait pu la faire tuer ou déménager en Israël sous une nouvelle identité si elle avait été une telle menace. Alors pourquoi est-elle revenue en Amérique et a vécu pratiquement ouvertement dans l’une de ses maisons?

Vous imaginez également que le bureau du procureur de New York serait comme le Département d’État, un fief israélien. Quelle est la probabilité qu’ils transportent un actif du Mossad? Serait-ce quelque chose à voir avec le licenciement de Jeffrey Berman ? ((Berman)) est, ou était, le gardien de certaines des enquêtes les plus importantes, y compris l’affaire Epstein et l’enquête du grand jury du 911. Comme je l’ai montré ici, le procureur a un immense pouvoir sur un GJ. Il peut leur donner les moyens d’aller au fond du problème. Ou il peut tuer l’enquête. Ou mal orienter. Comme braquer la lumière sur Israël et Larry Silverstein et trouver les Saoudiens exclusivement coupables de l’attaque du 911. Affaire classée une fois pour toutes.



Et considérez ceci: Maxwell n’a été accusée que de quelques crimes, essentiellement les mêmes qu’Epstein a été accusée il y a une décennie, c’est-à-dire qu’elle a eu des relations sexuelles avec quelques mineurs et a procuré ces filles à cette fin. Eh bien, Epstein a eu 13 mois pour ces crimes. Elle a également été accusée de parjure dans une poursuite civile, mais je doute que cela ajoutera beaucoup de temps à toute peine. Autrement dit, tous les crimes qui pourraient l’enfermer à vie (crimes qu’elle a sans aucun doute commis et aidé à orchestrer) ne font pas partie de l’acte d’accusation. Serait-ce la ruse par laquelle un plaidoyer de culpabilité précoce signifie qu’elle obtient une peine légère et qu’aucun linge sale n’est diffusé?



Mais voici la possibilité qui m’inquiète le plus. Et si Maxwell était épargnée par l’assassinat et poursuivie en sachant qu’elle identifierait Trump comme le plus proche associé et prédateur sexuel d’Epstein tout en effaçant ou minimisant le rôle de tous les autres? Une pensée effrayante, n’est-ce pas?

