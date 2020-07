Pourquoi les maladies infectieuses disparaissent en été et reviennent en hiver

Dans l’histoire ancienne, les gens adoraient le soleil. Nous savons maintenant pourquoi. Lorsque la terre s’incline vers le soleil dans l’hémisphère nord, l’été commence en avril et mai et l’hiver commence en novembre; et dans l’hémisphère sud, l’été commence en décembre et l’hiver commence en juin. Lorsque l’été commence, ces maladies infectieuses disparaissent. Quand l’hiver arrive, ils reviennent.

Il y a une bande de pays qui encerclent la terre à l’équateur. C’est là que le soleil est le plus intense. Et ces pays équatoriaux ont très peu de décès dus au coronavirus COVID-19.

Le foie devrait stocker 3 mois de vitamine D pendant l’été pendant les mois d’hiver lorsque notre peau produit très peu de vitamine D. La vitamine D est gratuite.

Comprenez, depuis de nombreuses années maintenant, les experts de la santé ont gardé ces informations sur la vitamine D et le soleil cachées des peuples du monde. Vos élus ont déjà conclu des accords pour acheter des millions de dollars de vaccins non éprouvés qui pourraient vous amener à l’hôpital. Ils auraient dû acheter des millions de dollars de comprimés de vitamine D.

La vitamine D a été découverte en 1913 . Il a fallu plus de 100 ans aux experts pour vous dire que vous ne pouvez pas être en bonne santé sans vitamine D. Lorsque vous vous rendez à l’hôpital, vous êtes privé de soleil D, la principale source de cette vitamine. Lorsque vos enfants vont à l’école, ils ne reçoivent pas assez de vitamine D à moins qu’ils ne jouent dehors. Aujourd’hui, des millions de personnes qui travaillaient autrefois à l’extérieur travaillent désormais à l’intérieur à des bureaux avec des écrans d’ordinateur. Le monde entier est privé de vitamine D. Vos médecins ne vous le disent pas.

La médecine moderne n’aime pas que les gens sachent comment rester en bonne santé sans coûter de l’argent.

Il n’y a aucun effet secondaire à prendre des pilules de vitamine D à moins que nous ne prenions un million d’unités par jour pendant plusieurs mois . 400 unités de vitamine D, la quantité généralement fournie dans les comprimés de vitamine D ou dans les aliments enrichis, ne suffisent pas pour rester en bonne santé.

https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/05/plandemie-stress-test-dominical/