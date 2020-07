Le mal français existe. C’est même une certitude historique. La Cinquième République est périmée. Dévorée par les réseaux de la Franc-maçonnerie qu’une chaîne publique comme LCP, la chaîne officielle du Sénat ou la Chambre Haute du Parlement n’hésite plus à encenser en rappelant les réalisations architecturales de François Mitterand. Mais il n’y pas que la Franc-maçonnerie, d’essence saint-simonienne avec son lot de vilains portés au nues du Panthéon. Il y a surtout » les affaires » et le Milieu. Des élus à vie. Des marchandages sur le contrôle des territoires qui ne diffère en rien de ceux des narco-trafiquants des grandes cités-dortoir. De grands voleurs en col blanc et en cravate en soie. Est-ce encore une démocratie? L’a t-elle jamais été? La réponse est non. Il y a un fond totalement opposé à l’idée même de la démocratie dans la pratique du pouvoir en France. Les élans de la terreur de 1792-1794 sont bien incrustés dans la nature du pouvoir en France. L’Etat Jacobin est d’essence totalitaire. Il a appris à acheter la paix sociale par la distribution de subsides et l’importation de populations, y compris en dehors de l’ancien empire. Il invente des concepts bidons basés sur du vent et du CO2, accentue les divisions sociétales, joue sur les clivages de toutes sortes, ne s’embarrasse jamais du meurtre et du pillage, élimine systématiquement tous ceux qui peuvent lui faire de l’ombre, aime s’entendre parler à l’infini, n’accepte aucune voix divergente, s’emploie à comploter contre toute entité qu’il ne contrôle pas. Il combat l’originalité et entreprend tout ce qui possible pour entraver toute innovation. Ce pouvoir français de l’an 2020 est piloté en sous-main à hauteur du troisième cercle par des tueurs et des criminels, les mêmes qui ont détruit la Libye et propagé leur terrorisme et l’instabilité dans une partie de l’Afrique.

C’est un Etat profond terroriste à peine déguisé en clown ricanant. Le simulacre du pouvoir politique français est un cas d’école à étudier minutieusement. Il n’est point mu par un quelconque sentiment national ou patriotique mais par des intérêts de caste. Le pouvoir français a fait autant d’émules dans les pays qui faisaient partie ou font encore partie de sa zone d’influence. C’est pire que la peste bubonique. C’est un fléau aurait dit le bon Roi Henri IV.

Beaucoup de Français sont profondément outrés de la chose politique. En témoigne les très forts taux d’abstention que la fraude électorale et les instituts de sondage peinent à atténuer ou à cacher à chaque échéance électorale. Cet outrage est d’autant plus accentué qu’il n’existe officiellement plus d’opposition réelle en France. Il y a par contre une opposition contrôlée qui sert de levier à des opérations de manipulation de masse ou encore à la division à l’infini des clivages sociétaux en exploitant de fausses thématiques porteuses au sein du prolétariat et du sous-prolétariat comme l’immigration. Quoi de mieux en effet qu’une heure de la haine durant lesquelles les Lumpenproletariat de l’Hexagone verraient leurs haines contre « ceux d’en-haut » évacuées vers d’autres canaux que le système excelle à créer de toutes pièces.

