Mort de l’Ouest et déclin de l’Est

Par Nicolas Bonnal

…Mais cela suffit avec l’Occident.

Maintenant, je voudrais parler du déclin de l’Est, car malgré la croissance et la propagande sur les pays émergents, j’observe certainement un déclin à l’Est. Il est très facile de mépriser la France ou l’Italie: des pays anciens et méprisables qui ont perdu leur charisme, comme le plaisantait autrefois l’infâme Donald Rumsfeld … mais si on affirmait ce qui se passe en Inde? Ou au Vietnam? Ou au Japon? Je ne mentionnerai pas la Chine, même si elle devient la première puissance mondiale …

Lorsque le déclin de l’Occident a été diagnostiqué, c’était principalement sur un critère spirituel; aujourd’hui, il est même économique et démographique. Mais souvenez-vous bien: à cette époque, c’était spirituel. Le monde moderne était matérialiste, ennuyeux, désespéré, existentialiste, dadaïste, peu importe. Et où mes collègues prédécesseurs insatisfaits chercheraient une alternative?

Dans l’est.

L’Orient était le pays des gourous, des traditions; des derniers empereurs: l’Orient était le pays du Tibet, du I Ching, des sociétés secrètes; l’Orient était le pays du soufisme, du yoga, de la sagesse. L’Orient était le véritable voyage d’Hermann Hesse et Siddhartha.

Tout cela, désolé si j’exagère un peu, a disparu. Les grands sages de l’Orient ont succombé aux sorciers des affaires et se sont soumis aux sirènes de la matrice occidentale dégénérée. Le Vietnam a oublié sa société hydraulique (relisez le génie Wittfogel!), Et a couvert ses rues de scooters et de vélos et de masques à cause de la pollution; tout le monde a oublié la guerre héroïque contre les Yankees, tout le monde veut être riche et vivre comme un Yankee (enfin, comme un Yankee de type John Wayne; parce que cent millions d’Américains souffrent aujourd’hui de la pauvreté et des maladies sociales); L’Inde a vendu son âme à la classe des vaishya, aux marchands. Seuls la bourse, la spéculation immobilière, la destruction des bidonvilles et les publicités télévisées sont désormais l’ordinaire de la grande nation du Mahatma ou des héritiers du Maharshi. Pensez maintenant au Japon fauché et appauvri, à ses drogués et hippies, à son mode de vie dégénéré, pensez à la fin de l’éthique du samouraï et du bushido, pensez à la fin de l’empereur. Il n’y a pas de dernier empereur là-bas; il y a juste un empereur supplémentaire qui est aussi terne qu’une reine hollandaise. J’étais à Tokyo l’année dernière; l’atmosphère n’est pas humaine, elle est post-humaine et vous devez (comme je l’ai déjà expliqué) être un faux cosmonaute – ou un cafard – pour survivre dans des conditions aussi horribles.

Alors, où est l’Orient dont nous avions l’habitude de rêver? Les pèlerinages d’aujourd’hui ne sont que des affaires comme la nôtre. La Mecque est maintenant un cauchemar et un grand, construit et reconstruit par le clan Ben Laden! Dimanche dernier, Lionel Messi a été presque lynché par une foule de fans de football en Arabie saoudite. Il est le vrai dieu de ces nouveaux humains, pas Allah. Si nous mettons de côté une minorité de vieux croyants, comme en Occident, les mosquées et les vieux temples ne sont que des centres d’affaires ou touristiques tandis que les églises ont été remplacées par des centres commerciaux n’importe où. Il y a un siècle, beaucoup avaient le sentiment en Europe, comme René Guénon, Schuon ou Daniélou qu’il y avait quelque chose de intact dans l’entropie du monde moderne. C’était l’Orient.

Guénon a donc prophétisé une victoire orientale à la fin des temps et il avait tort. L’Orient est à peine devenu le cinquante et unième État américain comme tout le monde. Et aucun pays n’a conservé une goutte de son charisme qui s’estompe (sauf que le Bhoutan peut l’être?). Je ne mentionnerai même pas la Chine. Hier soir, j’ai presque pleuré en passant en revue mon merveilleux dragon caché, le tigre accroupi. Regardez la Chine post-moderne: est-ce ce qu’on nous avait promis? Vous n’avez que des fumées, de la fumée, de la corruption, des boutiques de luxe vides, des embouteillages et une affaire impérialiste avec les Américains. Avez-vous été récemment en Chine, une fois que le plus beau paysage du monde s’est transformé en banlieue de Las Vegas? Est-ce le résultat de la première économie mondiale? Tuer son âme ainsi que son corps?

Eh bien, peut-être que nous attendions trop de l’humanité orientale. Ils étaient si pauvres, vous savez, et la civilisation était si fascinante, vous savez … Tout le monde veut son réfrigérateur, son téléphone intelligent et ses vacances à la plage, je sais …

Pourtant je ne suis pas résigné. Le déclin de l’Est viendra aussi, économiquement et démographiquement, comme en Occident et comme au Japon. L’être humain qui trahit ses idéaux, ses ancêtres et sa foi pour se comporter comme un Yankee est condamné spirituellement et économiquement. Ici sera Obama partout, en faillite d’un pays moralement déficient et belliciste!

C’est pourquoi j’attends beaucoup de l’Europe de l’Est, du christianisme oriental, après la chute de notre monnaie cataclysmique (euro) et de notre alliance avec les Américains.

Comme dit une fois Heidegger, l’Occident signifie ce qui est le plus proche de l’origine. Il y aura une renaissance de l’Occident.

Nicolas Bonnal

