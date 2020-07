Génie juif, suite. Israël et le contrôle technologique et cybernétique du monde : le point par un expert qui évoque le Rhode Island. Rappel : le déconfinement a été confiée en France par Castex à une entreprise israélo-américaine (idem pour le Maroc, lecteurs), le reconfinement suivra la même voie. Avec le reste…

UN CONTRACTANT DU GOUVERNEMENT ISRAÉLIEN FONDÉ PAR UN ANCIEN ESPION ISRAÉLIEN A ÉTÉ PARTENAIRE AVEC UN ÉTAT AMÉRICAIN ET DEVRA ANNONCER UNE SÉRIE DE NOUVEAUX PARTENARIATS AVEC D’AUTRES ÉTATS ET DES FOURNISSEURS DE SANTÉ DES ÉTATS-UNIS POUR SURVEILLER LA SANTÉ CIVILE ET UTILISER UN SYSTÈME D’IA CONÇU PAR LES IDF POUR PROFILER AUX AMÉRICAINS LIKEL CONTRACTER CORONAVIRUS ET INFORMER LA POLITIQUE DE VERROUILLAGE DU GOUVERNEMENT AMÉRICAIN.

Une entreprise liée à l’unité israélienne de renseignement sur les signaux militaires, l’Unité 8200, s’est récemment associée à l’État de Rhode Island pour utiliser un système basé sur l’intelligence artificielle développé en tandem avec les Forces de défense israéliennes (FDI) pour dresser le profil des Américains potentiellement infectés et / ou « à risque »d’être infecté par un coronavirus, puis d’informer les autorités gouvernementales de leur« profil de risque ». Une fois signalés, les responsables de la santé de l’État peuvent cibler ces personnes ainsi que leurs communautés pour des tests obligatoires, un traitement et / ou des mesures de verrouillage plus restrictives.

La firme israélienne Diagnostic Robotics est sur le point d’annoncer une série de nouveaux partenariats de ce type avec plusieurs autres États américains ainsi qu’avec les principaux systèmes hospitaliers et prestataires de soins de santé américains au cours des prochaines semaines, selon un porte-parole de la société . La première de ces annonces est intervenue le 30 juin concernant le nouveau partenariat de l’entreprise avec Mayo Clinic, qui mettra bientôt en œuvre la «plateforme d’intelligence artificielle de Diagnostic Robotics qui prédit le risque d’hospitalisation des patients». Ils discutent également avec le vice-président Mike Pence de la mise en œuvre de la plateforme à l’échelle nationale depuis avril.

Leur expansion rampante dans la réponse du coronavirus de l’État américain et celle d’autres pays a été directement facilitée par l’organisation Start-Up Nation Central, financée par le gestionnaire controversé des fonds spéculatifs Paul Singer et en partenariat direct avecune initiative de renseignement soutenue par le gouvernement israélien visant à rendre les États-Unis dépendants de la technologie développée par l’armée israélienne ou la communauté du renseignement comme moyen d’empêcher l’adoption de politiques qui soutiennent le mouvement non violent de boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) au niveaux étatique et local. Cette initiative sert également le double objectif d’assurer l’influence politique d’Israël et son positionnement en tant que «cyberpuissance» mondiale, un objectif politique souvent répété du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Beaucoup de ces opérations de renseignement – qui, le plus souvent, combinent l’unité 8200, le SUNC et le gouvernement israélien – semblent également avoir pour objectif supplémentaire, non seulement d’empêcher les victoires pour le mouvement BDS ou d’assurer la position d’Israël en tant que «cyber pouvoir », mais aussi de faire avancer la création de ce que j’appelle« l’ état de sécurité binational ». Ce programme, à l’ère des coronavirus, a grandi à pas de géant. Les exemples incluent la façon dont les entreprises de technologie israéliennes liées aux espions vont construire les «villes intelligentes» de l’État de New York, dominent le système d’appel d’urgence 911 des États-Unis et offrent des options de «gouvernement à distance» aux agences fédérales et étatiques, tout au long des mois qui ont suivi la crise du coronavirus a commencé pour de bon.

Beaucoup de ces entreprises de technologie israéliennes liées à des espions incluent également des membres de l’état de la sécurité nationale des États-Unis et des communautés de renseignement en tant que membres du conseil d’administration ou conseillers éminents, y compris d’anciens chefs du Département de la sécurité intérieure, Michael Chertoff et Kirstjen Nielsen; l’ancien chef de la sécurité de l’information de la CIA, Robert Bigman; et ancien membre du Joint Special Operations Command de l’armée américaine, Geoff Hancock, entre autres. Ensemble, les États de la sécurité nationale des États-Unis et d’Israël ont construit régulièrement un cauchemar orwellien dans les deux pays, un cauchemar qui est devenu plus proche de la réalité que jamais sous le couvert de «soins de santé» et de lutte contre la pandémie de coronavirus.

Les efforts de Diagnostic Robotics pour prédire et surveiller des populations entières avec l’IA sont un outil puissant qui peut être utilisé à de nombreuses fins qui ont peu à voir avec la santé publique. Tout comme un logiciel de «recherche de contacts» qui a d’abord été justifié par la pandémie a ensuite été utilisé pour cibler et suivre les manifestants , l’analyse prédictive de Diagnostic Robotics et les cartes «hotspot» peuvent être utilisées aux mêmes fins. Compte tenu des antécédents des États de sécurité nationale des États-Unis et d’Israël, ces utilisations «non officielles» de ces «solutions numériques» à la pandémie ne sont pas seulement spéculatives, elles sont garanties.

