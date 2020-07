(…)

Soudain, personne ne semble parler des abus flagrants du gouvernement qui continuent de faire des ravages sur nos libertés: fusillades policières d’individus non armés, surveillance invasive, prélèvements sanguins sur la route, fouilles routières, les raids de l’équipe SWAT ont mal tourné, l’industrie militaire les guerres coûteuses du complexe, les dépenses en barils de porc, les lois d’avant la criminalité, la confiscation des biens civils, les centres de fusion, la militarisation, les drones armés, les services de police intelligents effectués par des robots IA, les tribunaux qui marchent au même rythme que l’État policier, les écoles qui fonctionnent comme des centres d’endoctrinement, bureaucrates qui maintiennent l’État Profond au pouvoir.



Plus les choses changent, plus elles restent les mêmes.



Comment persuadez-vous une population d’embrasser le totalitarisme, cette forme de tyrannie pas à pas où le gouvernement a tout le pouvoir et «nous le peuple» n’en avons pas?



Vous persuadez les gens que la menace à laquelle ils sont confrontés (imaginaire ou non) est si sinistre, si écrasante, si effrayante que la seule façon de surmonter le danger est de donner au gouvernement le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour l’éliminer, même si cela signifie permettre botte du gouvernement pour fouler aux pieds toute la Constitution.



C’est ainsi que vous utilisez la politique de la peur pour persuader un peuple doté de liberté de se lier à une dictature.



Cela fonctionne de la même manière à chaque fois.



Les guerres exagérées et prolongées du gouvernement contre le terrorisme, la drogue, la violence, l’immigration illégale et le soi-disant extrémisme domestique ont été des ruses pratiques utilisées pour terroriser la population en renonçant à plus de ses libertés en échange de promesses insaisissables de sécurité.



Après avoir permis à nos peurs d’être codifiées et nos actions criminalisées, nous nous trouvons maintenant dans un nouveau monde étrange où presque tout ce que nous faisons est criminalisé, même notre capacité à choisir de porter ou non un masque en public pendant la pandémie de COVID-19 .



Curieusement, face à la corruption pure et simple et à l’incompétence de nos élus, les Américains en général restent relativement crédules, désireux d’être persuadés que le gouvernement peut résoudre les problèmes qui nous tourmentent, que ce soit le terrorisme, une dépression économique, une catastrophe environnementale ou une pandémie mondiale.



Nous avons abandonné le contrôle des aspects les plus intimes de notre vie à des fonctionnaires qui, même s’ils peuvent occuper des postes d’autorité, ne sont ni plus sages, ni plus intelligents, plus en phase avec nos besoins, mieux informés sur nos problèmes, ni plus conscients de ce qui se passe. vraiment dans notre meilleur intérêt. Pourtant, ayant acquis la fausse idée que le gouvernement sait vraiment ce qui est le mieux pour nous et peut assurer non seulement notre sécurité mais notre bonheur et prendra soin de nous du berceau à la tombe – c’est-à-dire des garderies aux maisons de soins infirmiers – nous avons en réalité, nous nous sommes laissés brider et transformés en esclaves à la demande d’un gouvernement qui se soucie peu de nos libertés ou de notre bonheur.



La leçon est la suivante: une fois qu’un peuple libre permet au gouvernement de pénétrer dans ses libertés ou utilise ces mêmes libertés comme monnaie d’échange pour la sécurité, il devient rapidement une pente glissante vers la tyrannie pure et simple.



Il ne semble pas non plus que ce soit un démocrate ou un républicain à la barre. En effet, la mentalité bureaucratique des deux côtés de l’allée semble maintenant incarner la même philosophie de gouvernement autoritaire, dont les priorités sont de traire «nous les gens» de notre argent durement gagné (par le biais des impôts, des amendes et des frais) et de rester en contrôle et en puissance.



(…)



Hannah Arendt, ancienne détenue d’un camp de concentration, a mis en garde contre cela lorsqu’elle a écrit: «Jamais notre avenir n’a été aussi imprévisible, nous n’avons jamais autant dépendu de forces politiques auxquelles on ne peut pas faire confiance pour suivre les règles du bon sens et de l’intérêt personnel – des forces qui semblent comme une folie pure, si l’on en juge par les normes des autres siècles. «



Alors que nous nous retrouvons une fois de plus face à la perspective de voter pour le moindre de deux maux, «nous le peuple» avons une décision à prendre: participons-nous simplement à l’effondrement de la république américaine alors qu’elle dégénère vers un régime totalitaire, ou prenons-nous position et rejetons-nous l’excuse pathétique pour le gouvernement qui nous trompe?



N’oubliez jamais que le moindre de deux maux est toujours mauvais.





