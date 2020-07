EXTRAIT : Un problème connexe se pose en Californie. En 1996, lors d’un référendum d’État, les Californiens ont voté 55-45 pour intégrer un amendement daltonien dans leur constitution:

«L’État ne doit pas discriminer ni accorder un traitement préférentiel à un individu ou à un groupe sur la base de la race, du sexe, de la couleur, de l’ethnie ou de l’origine nationale dans le cadre de l’emploi public, de l’éducation publique ou des marchés publics.»

Clair, cohérent et daltonien.

Le législateur démocrate, cependant, veut se débarrasser de cet amendement car il interdit le type de discrimination raciale et ethnique dans laquelle Sacramento souhaite s’engager.

Un amendement est sur le bulletin de novembre pour abroger l’amendement daltonien et permettre à la Californie de recommencer à discriminer – en faveur des Afro-Américains et des Hispaniques et contre les Asiatiques et les hommes blancs – pour modifier l’équilibre racial actuel dans les admissions aux universités d’État et l’attribution des contrats d’État .

Si cela réussit, plus d’Hispaniques et de Noirs avec des résultats aux tests inférieurs seront admis dans les écoles d’État d’élite comme l’UCLA et l’Université de Californie à Berkeley, en fonction de la race, et moins d’Asiatiques et de Blancs. Des pratiques qui étaient considérées comme une discrimination raciale et prétendument interdites par la loi sur les droits civils de 1964 seront désormais considérées comme louables et obligatoires.

Il y aura une discrimination raciale et ethnique, comme au temps de la ségrégation. Seules la couleur des bénéficiaires et la couleur des victimes seront inversées.

Et c’est le sens de la révolution BLM, qui pourrait être résumée: « C’est notre tour maintenant! »

https://nicolasbonnal.wordpress.com/2019/11/21/schuon-comme-les-japonais-du-temps-des-samourais-le-peau-rouge-etait-profondement-artiste-dans-sa-manifestation-personnelle-meme-outre-que-sa-vie-etait-un-jeu-perpetuel-avec-la-souffrance-et-la-m/