De plus, d’accord, la machine à laver, l’aspirateur, mais la plupart des gens passent leur vie à accomplir des tâches qui ne les concernent pas, ne les enrichissent pas mais au contraire les aliènent, pour ensuite perdre quatre heures dans les transports afin de rallier leur cage en béton et s’écrouler devant les conneries de la télévision, sans plus rien supporter, ni leur moitié, ni les gosses ni le chien, mais ils sont persuadés qu’en les arrachant à cette vie campagnarde communautaire et transfigurée par une humble, ancestrale et quotidienne création collective, et par le sens sacré de l’appartenance au cosmos et à Celui qui l’inspire, on les a libérés et qu’ils sont considérablement plus intelligents que leurs ancêtres ploucs pour lesquels ils ont un mépris apitoyé.

Moi, dépendante de la machine à laver et des commodités, après avoir passé ma vie seule, sans mari et sans enfants, j’ai conscience d’être une erreur de la nature, un peu comme un lion ou un ours qui a passé la sienne dans une cage au zoo. Les talents que j’ai ne m’ont pas donné de chaleur et ne m’ont pas délivrée de mon égoïsme. Dans le chagrin de ne pouvoir vivre en famille, et la profonde aversion du système de vie où j’étais née, l’obligation d’aller travailler pour remplir un compte en banque et ne pas me retrouver sous les ponts, qui m’emplissait de stress et d’angoisse, je n’arrivais pas à créer spontanément, je n’avais ni les bonheurs de la femme épanouie, ni ceux du créateur absorbé. Et j’étais obligée de vivre dans ce milieu artificiel immonde qu’on appelle une ville, ou plutôt une agglomération, une ville, c’est encore trop organique, et qui nous coupe de la terre et du ciel, des forêts, des fleuves, des nuages, des étoiles, des autres créatures que nous ne savons plus comment offenser et persécuter au lieu de les admirer avec ravissement. Oui, j’ai poussé comme un arbre tordu, comme un bonzaï dans son pot. Mais j’ai poussé quand même et je ne me suis pas desséchée ; alors que tant d’autres, comme la femme du commentaire, préfèrent le béton soviétique avec un chiotte et une machine à laver au quartier organique et vivant de Polenov, plein de ciel, de soleil, et de coupoles dorées qui se dressent avec une douceur recueillie, prière séculaire reconnaissante et centrale. De cela je peux rendre grâce à Dieu qui ne me laisse pas tomber…

