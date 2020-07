https://www.bvoltaire.fr/pour-2022-lr-et-lrem-ne-jureront-que-par-un-seul-homme-et-ce-ne-sera-pas-emmanuel-macron/

« Le royaume des Cieux est comparable à dix jeunes filles invitées à des noces, qui prennent leur lampe pour sortir à la rencontre de l’époux.

Cinq d’entre elles sont insouciantes et cinq sont prévoyantes.

Les insouciantes ont pris leur lampe sans emporter d’huile, tandis que les prévoyantes ont pris des flacons d’huile avec leurs lampes.

Comme l’époux tarde, elles s’endorment.

Au milieu de la nuit on entend un cri :

“Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre.”

Alors toutes ces jeunes filles se réveillent et préparent leur lampe.

Les insouciantes demandent aux prévoyantes :

“Donnez-nous un peu de votre huile car nos lampes s’éteignent.”

Les prévoyantes leur répondent :

“Nous n’en aurons pas assez pour nous et pour vous.

Allez plutôt chez les marchands vous en acheter.”

Pendant qu’elles sont parties en acheter, l’époux arrive. Celles qui sont prêtes entrent avec lui dans la salle des noces et on ferme la porte.

Plus tard, les autres jeunes filles arrivent à leur tour et disent :

“Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !”

Et l’époux leur répond :

“Amen, je vous le dis : je ne vous connais pas.”

Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure. »

Evangile selon saint Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13