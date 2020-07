https://nicolasbonnal.wordpress.com/2020/06/24/jonah-goldberg-comment-le-blanc-devient-le-juif-du-fascisme-liberal/

150 intellectuels éminents et universitaires de gauche de la Ivy League ont signé une lettre dans Harper pour protester contre la rupture du débat civilisé et l’imposition d’une conformité idéologique. Les signataires ont fait la révérence obligatoire pour dénoncer Trump comme «une véritable menace pour la démocratie» et ont appelé à «une plus grande égalité et inclusion dans notre société». Mais cela n’a pas suffi à les sauver de la dénonciation pour avoir énoncé ces faits véridiques:

«Le libre échange d’informations et d’idées, élément vital d’une société libérale, se resserre chaque jour davantage. Alors que nous nous y attendons de la droite radicale, la censure se répand également dans notre culture: une intolérance à l’égard d’opinions opposées, une vogue pour la honte publique et l’ostracisme, et la tendance à dissoudre des questions politiques complexes dans une certitude morale aveuglante. Nous défendons la valeur d’un contre-discours robuste et même caustique de tous les côtés. Mais il est maintenant trop courant d’entendre des appels à une rétribution rapide et sévère en réponse aux transgressions perçues de la parole et de la pensée. Plus troublant encore, les dirigeants institutionnels, dans un esprit de maîtrise des dégâts paniqués, imposent des sanctions hâtives et disproportionnées au lieu des réformes envisagées. Les éditeurs sont licenciés pour avoir diffusé des articles controversés; les livres sont retirés pour prétendue inauthenticité; les journalistes ne sont pas autorisés à écrire sur certains sujets; les professeurs sont recherchés pour avoir cité des ouvrages de littérature en classe; un chercheur est licencié pour avoir diffusé une étude universitaire évaluée par des pairs; et les chefs d’organisations sont évincés pour des erreurs parfois maladroites. Quels que soient les arguments autour de chaque incident, le résultat a été de réduire progressivement les limites de ce qui peut être dit sans menace de représailles. Nous en payons déjà le prix dans une plus grande aversion au risque chez les écrivains, les artistes et les journalistes qui craignent pour leurs moyens de subsistance s’ils s’écartent du consensus, ou manquent même d’un zèle suffisant en accord. » Voir un chercheur est licencié pour avoir diffusé une étude universitaire évaluée par des pairs; et les chefs d’organisations sont évincés pour des erreurs parfois maladroites. Quels que soient les arguments autour de chaque incident, le résultat a été de réduire progressivement les limites de ce qui peut être dit sans menace de représailles. Nous en payons déjà le prix dans une plus grande aversion au risque chez les écrivains, les artistes et les journalistes qui craignent pour leurs moyens de subsistance s’ils s’écartent du consensus, ou manquent même d’un zèle suffisant en accord. » Voir un chercheur est licencié pour avoir diffusé une étude universitaire évaluée par des pairs; et les chefs d’organisations sont évincés pour des erreurs parfois maladroites. Quels que soient les arguments autour de chaque incident particulier, le résultat a été de réduire progressivement les limites de ce qui peut être dit sans menace de représailles. Nous en payons déjà le prix dans une plus grande aversion au risque chez les écrivains, les artistes et les journalistes qui craignent pour leurs moyens de subsistance s’ils s’écartent du consensus, ou manquent même d’un zèle suffisant en accord. » Voir Nous en payons déjà le prix dans une plus grande aversion au risque chez les écrivains, les artistes et les journalistes qui craignent pour leurs moyens de subsistance s’ils s’écartent du consensus, ou manquent même d’un zèle suffisant en accord. » Voir Nous en payons déjà le prix dans une plus grande aversion au risque chez les écrivains, les artistes et les journalistes qui craignent pour leurs moyens de subsistance s’ils s’écartent du consensus, ou manquent même d’un zèle suffisant en accord. »

Les signataires de la lettre ne comprennent pas que le temps les a passés. La liberté d’expression n’est plus une valeur. La liberté de parole est un allié de l’oppression car elle permet de répondre aux accusations contre la civilisation occidentale et les oppresseurs racistes blancs, et les faits ne sont pas les bienvenus. Le but de la révolution éveillée est de renverser une société libérale et d’imposer la conformité à l’éveil à sa place. La blancheur a été déclarée mauvaise. Il n’y a rien à débattre.

Les signataires ne comprennent pas qu’aujourd’hui il n’y a qu’un seul côté. Au lieu du débat, il y a la dénonciation, dont le but est d’imposer une conformité idéologique. Il est inutile de rechercher la vérité lorsque la vérité a été révélée: la civilisation occidentale et toutes ses œuvres sont une construction raciste blanche et doivent être détruites. Il n’y a rien à débattre.

Pour indiquer clairement qu’en ces temps révolutionnaires, même des personnalités accomplies telles que Noam Chomsky n’ont pas le droit de s’exprimer différemment de la conformité imposée par les réveils, la lettre a reçu une réponse condescendante signée par une longue liste de journalistes réveillés sans distinction ni réalisation, des gens dont personne n’a jamais entendu parler. Les 150 éminents défenseurs de la liberté d’expression ont tout simplement été rejetés comme n’étant plus pertinents.

Noam Chomsky et les autres signataires éminents ont été rejetés comme non pertinents, tout comme les historiens éminents qui se sont opposés au projet du New York Times 1619, un paquet de mensonges et de propagande anti-blanche. Les célèbres historiens ont constaté qu’ils n’étaient pas pertinents. Le New York Times a un programme indépendant des faits.

Le message est clair: tais-toi les «blancs, les riches» et toi aussi Thomas Chatterton Williams, un noir avec un nom blanc. Vos voix d’oppression ont été annulées.

Les voix «opprimées» et «marginalisées» des révolutionnaires éveillés, qui ont imposé la tyrannie dans les universités, le lieu de travail et via les réseaux sociaux, sont celles qui contrôlent désormais les explications. Personne n’est autorisé à être en désaccord avec eux.

Du côté éveillé, CNN, le New York Times, le Los Angeles Times, Slate et d’autres organisations de substitution essaient désespérément de rester pertinents. Chacune de ces institutions a rapidement pris le parti de la révolution éveillée contre les faits et la liberté d’expression.

La révolution est terminée à moins que la guillotine ne soit la suivante. La liberté académique n’existe plus. La liberté d’expression n’existe plus. Les médias sont un ministère de propagande. Sans liberté d’expression, il ne peut y avoir de réponse à la dénonciation. Les blancs sont coupables. Période.

