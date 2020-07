Excitant et bientôt très cher pour tous nos petits blancs bien assoupis : une ville de Caroline du Nord approuve à l’unanimité les réparations pour les résidents noirs… Ce sera prime et châtiment !

Excitant et bientôt très cher pour Tous les petits blancs ; une ville de Caroline du Nord approuve à l’unanimité les réparations pour les résidents noirs

La ville d’Asheville, en Caroline du Nord, a voté pour accorder des réparations aux résidents noirs de la ville et à leurs descendants – non pas par le biais de paiements directs, mais via des « investissements dans des zones où les résidents noirs sont confrontés à des disparités », selon le Citizen Times .

« Des centaines d’années de sang noir se sont répandues qui remplissent fondamentalement la tasse que nous buvons aujourd’hui », a déclaré le conseiller Keith Young, l’un des deux membres noirs du conseil municipal, qui a voté 7-0 mardi soir pour approuver la mesure.

« Il ne suffit tout simplement pas de supprimer les lois. Les Noirs de ce pays sont confrontés à des problèmes de nature systémique », a ajouté M. Young.