Ce dont on a désespérément besoin, ce sont des masques faciaux à base de valium avec des inserts à base de médicament pour faciliter la distribution continue d’aérosols de médicaments anti-anxiété directement dans les poumons. L’anxiété du public face à une menace artificielle d’un coronavirus muté fait que les masses agissent comme des moutons effrayés.

Vous voulez dire que les masques faciaux ne vont pas me protéger contre le redoutable coronavirus COVID-19? Réponse: Ils ne le sont pas.

Vous voulez dire que les masques faciaux ne m’empêchent pas vraiment de propager l’infection aux autres? Réponse: non

Voici des citations directes du rapport du New England Journal of Medicine du 1er avril 2020 sur le masque facial universel pour se protéger contre la transmission du coronavirus COVID-19:

«Nous savons que le port d’un masque à l’extérieur des établissements de santé offre peu ou pas de protection contre les infections…

«La chance d’attraper Covid-19 d’une interaction passagère dans un espace public est… minime….

«… Pendant la prise en charge d’un patient avec Covid-19 non reconnu…. Un masque seul dans ce cadre ne réduira cependant que légèrement le risque, car il ne protège pas des gouttelettes qui peuvent pénétrer dans les yeux ou des fomites sur le patient ou dans l’environnement que les prestataires peuvent ramasser sur leurs mains et porter sur leurs muqueuses. membranes (en particulier compte tenu du fait que les porteurs de masques peuvent avoir une tendance accrue à toucher leur visage)… ..

«… Le masquage universel n’est pas à lui seul une panacée….

«L’ampleur des avantages marginaux du masquage universel au-delà de ces mesures fondamentales est discutable….

«La plus grande contribution des protocoles de masquage élargis pourrait être de réduire la transmission de l’anxiété.»

Les pénuries de nourriture prévues d’employés craintifs ne se présentant pas au travail et la fermeture de restaurants réduisant la demande de denrées alimentaires, entraînant le rejet de tonnes de nourriture, pourraient être plus une menace pour la vie humaine que le virus.

La médecine moderne a émis des directives absurdes dans l’échec des efforts visant à contrôler la propagation du coronavirus COVID-19. Mais les masses inconscientes vont-elles jamais comprendre?

Les gens qui portent des masques faciaux lorsqu’ils marchent seuls sur le trottoir ou lorsqu’ils conduisent une automobile seuls sont devenus des exemples de stupidité stupide. Avec personne à moins d’une douzaine de pieds, les masses ignorantes portent des masques faciaux.

Les médias font croire que les masques faciaux sont obligatoires (selon la loi), mais à moins qu’une loi n’ait été adoptée par une législature d’État, ce n’est qu’une directive.

Les autorités sanitaires reconnaissent désormais que les mesures prescrites pour stopper la propagation de ce virus muté ne visent qu’à assurer la tranquillité d’esprit – les masques faciaux ne sont qu’un analgésique. En deçà des prescriptions de masse de valium ou de xanax pour tous, les masques feront l’affaire. Mais imaginez simplement s’il y a une pénurie de masques faciaux? Que feront alors les masses?

La désinfection des chariots d’épicerie est également inutile. Le CDC a publié un bulletin tardif selon lequel le virus COVID-19 ne se propage pas par contact avec des surfaces contaminées. Les virus ne sont même pas vivants. Vous ne pouvez pas les tuer comme vous le pouvez pour les bactéries. Ils ne se reproduisent qu’une fois à l’intérieur d’une cellule vivante de votre corps.

Ce qui est requis pour la transmission du virus à partir d’une autre personne infectée est une très grande proximité pour faciliter la transmission aéroportée du poumon infecté au poumon non infecté. Et même alors, chez les personnes en bonne santé, l’infection devrait activer les anticorps et les cellules T mémoire pour produire une immunité durable. Jusqu’à ce que cela se produise, le public est un canard assis pour un virus qui ne produit souvent aucun symptôme. Hmmm…

Ce que la médecine moderne tire la laine sur les yeux du public, c’est que la tuberculose, une autre infection pulmonaire avec des symptômes similaires au coronavirus COVID-19, est une menace bien plus grande pour la vie, mais la médecine moderne n’a jamais recommandé de masques pour empêcher sa propagation. Il y a un agenda caché.

Les pays qui ont un taux de 90% + de port de masque ne signalent aucune baisse des décès liés au COVID-19.

Les voyous du département de la santé publique sont partout, fermant les entreprises américaines au point de les ruiner. Les restaurants sont l’endroit où les Américains passent leurs anniversaires, anniversaires et vacances pour profiter de la vie américaine. Il n’est pas étonnant que l’anxiété se développe avec le temps.

https://www.egaliteetreconciliation.fr/Le-port-du-masque-dans-les-lieux-publics-clos-sera-obligatoire-des-la-semaine-prochaine-60137.html

https://nicolasbonnal.wordpress.com/2020/07/15/pendant-ce-temps-victor-hugo-explique-on-rappelle-que-lhomme-qui-rit-a-inspire-le-joker-de-batman-sur-le-masque-devenu-visage-il-y-avait-bien-le-masque-de-fer-mais-c/