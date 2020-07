Pour ces gens-là, les icônes, ce sont les membres de la fratrie Traoré. C’est face à eux qu’on va mettre genou en terre, c’est à eux qu’on va donner des façades d’immeubles municipaux pour y peindre des fresques à leur gloire, c’est pour eux que l’on va se précipiter ventre à terre à des manifestations pour imposer le mensonge. Adama Traoré n’a pas été interpellé parce que noir et la preuve que son décès soit dû à des violences policières n’a pas été rapportée. En faire un martyr d’une violence policière raciste est une imposture. Mais il y a pire. On sait aujourd’hui de façon irréfutable que la fratrie Traoré était composée de délinquants d’habitude, et que l’arrestation d’Adama était liée à ce statut. Entendre aujourd’hui sa sœur Assa venir prétendre que ses frères incarcérés sont des « prisonniers politiques » est insupportable…