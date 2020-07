Rire et mascarade au drugstore. La vie quotidienne en Amérique au temps de Walmart masqué (Franz vous conseille Bricorama le samedi…). « Non seulement les comprachicos ôtaient à l’enfant son visage, mais ils lui ôtaient sa mémoire (Hugo)… »

( Natural News ) Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi la race humaine est condamnée – et pourquoi les mandats de masque sont une perte de temps totale – ne cherchez pas plus loin que Walmart, où vous trouverez certaines des manifestations les plus hilarantes de l’analphabétisme médical au monde. déjà vu.

La semaine dernière, Walmart a annoncé que tous ses clients devaient porter des masques. Ils ont oublié par erreur de définir le terme «masque», alors les acheteurs de Walmart ont trouvé leurs propres réponses à cette énigme.

Et ils sont au-delà d’hilarant.

Toutes les photos ci-dessous sont une gracieuseté de PeopleofWalmart.com

Rendons le Dr Fauci fier… Vous voulez des masques? Nous vous donnons des masques!

Une toute nouvelle interprétation du terme «femme de sac»…

Mon mari était sur le point de les jeter, mais ils sont toujours utilisables! La seule question est, est-ce que le côté du cul va devant ou derrière?

Chérie, n’oubliez pas l’aubergine. Nous en aurons besoin sur la lune:

Les couches blanches comptent…

Luke, je suis ton père dévoreur de porc… et mes tatouages ​​sont épiques:

Pour une raison quelconque, lorsque je mets ce sac sur ma tête, tout le magasin Walmart s’assombrit…

Il y a un tueur de céréales en vrac chez Walmart:

Quand nous avons dit «filtre à air», nous ne voulions pas en retirer un du moteur de votre voiture…

Le coronavirus ne fait pas le poids face à Storage Bin Man! Ce mec est comme un dessin animé de comédie qui marche:

Ce n’est pas tout à fait le cône du silence, mais plutôt le parapluie de plastique:

Saviez-vous que si vous attachez deux masques jaunes avec des lacets de chaussures, vous pouvez faire une paire de shorts à la mode?

Les chances sont, personne n’a besoin d’un rappel spécial pour se tenir à distance de ce gars:

Mais voici un homme avec une idée de distanciation sociale qui pourrait vraiment fonctionner!

Les ailes le rendent encore meilleur, vous aidant à vous sentir frais et libre!

Tout allait bien aujourd’hui jusqu’à ce que ma tête reste coincée dans ce bocal à poissons, alors je me suis dit pourquoi ne pas simplement continuer à magasiner avec?

L’équipe de construction de l’autoroute a appelé et ils veulent récupérer leurs cônes routiers …

Abeille heureuse:

Mais officier, j’était vêtu d’ un masque … tout simplement pas sur mon visage! Cela compte-t-il?

Je sais que la libtard Left a détruit le sens des mots, mais «masque» ne veut pas dire «tuba»…

Et enfin, comme je l’ai dit plus tôt, ils nous détestent parce qu’ils sont anus .

Détruisez votre journée avec plus de photos époustouflantes sur PeopleOfWalmart.com .

