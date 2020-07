https://www.dedefensa.org/article/sanchez-et-le-coup-de-soros-en-espagne

https://okdiario.com/espana/sanchez-reune-secreto-moncloa-mayor-especulador-del-mundo-george-soros-2484178

https://www.elconfidencial.com/economia/2020-06-10/ocde-preve-desplome-pib-espana-14-4-rebrote-coronavirus_2631980/#:~:text=En%20el%20caso%20de%20Espa%C3%B1a,los%20que%20conforman%20la%20OCDE.

JAVIER G. JORRÍNMOTS CLÉS

TEMPS DE LECTURE 5 min06/10/2020 10:00 – MISE À JOUR LE: 06/10/2020 10:19

L’OCDE dissipe les doutes qui pourraient encore subsister aujourd’hui: l’Espagne est l’ un des grands perdants de la crise des coronavirus. Le retard à contenir la propagation du virus, la dureté de l’enfermement et la forte exposition du pays au secteur des services aggraveront la crise et la destruction des emplois sera plus importante. Ceci est expliqué par l’ OCDE dans son rapport sur les prévisions économiques publié ce mercredi. L’agence estime que le PIB espagnol a baissé de 23,3% depuis le début de la crise, le pire chiffre de tous les pays analysés, bien pire que la zone euro dans son ensemble, où la baisse est de 18,4%, et des pays de l’OCDE, dont la baisse est de 14,7%.