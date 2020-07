ANTOINE :

Mon frère à Barcelone s’attend à un reconfinement à Barcelone, en Espagne et même en France.

Seulement un quart des hôtels à Barcelone sont ouverts et leur taux de remplissage est inférieur à 25% en pleine saison touristique !

Et ils préparent le reconfinement général, laïque et obligatoire, anticapitaliste et catalan.

Préparez vos télécommandes, vos abonnements Netflic et vos canapés.

Une nouvelle saison arrive .

Et il n’y a que 5 morts du Covid en Espagne par jour, soit beaucoup moins que de la grippe, espagnole ou française, ou chinoise.

Le burlesque surréaliste continue.

