« Pas de répit pour les contrevenants. Le port du masque sera obligatoire dès lundi 20 juillet dans les espaces publics clos, dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19. Les personnes ne respectant pas cette obligation pourront se voir infliger une amende de 135 euros, soit la même que celle appliquée dans les transports publics, a indiqué le ministère de la Santé à franceinfo, dimanche 19 juillet. » (France Info)

Sous prétexte de trois cas en Mayenne, BFM TV tente désespérément de relancer la psychose généralisée, la polémique autour des tests, le débat du confinement/reconfinement, le jaillissement des clusters miracles pour le lobby médico-médiatico-politique, bref, toute l’arnaque du Covid :

Si l’épidémie de Covid-19 accélère dans les prochains jours ou les prochaines semaines, des mesures de reconfinement pourront être rapidement prises. Un plan interministériel est en phase d’achèvement. Les dispositifs seront localisés.

Premier ministre depuis un peu plus de deux semaines, Jean Castex s’est d’abord fait connaître aux yeux des Français pour son rôle de « Monsieur déconfinement ». Dans les prochains jours ou prochaines semaines, il endossera peut-être le costume de « Monsieur reconfinement ». La hausse des indicateurs de l’épidémie en France et la situation aux portes de notre pays, comme à Barcelone, indiquent que la menace du virus reste forte (et qu’une fermeture de la frontière avec l’Espagne n’est pas exclue).

En plein de cœur de l’été, le scénario d’une mise en place de nouvelles restrictions, probablement localisées, prend de plus en plus de corps, et ce en parallèle de mesures anticipées en vue de la rentrée scolaire de septembre.

Dès le 8 juillet, sur RMC-BFMTV, le Premier ministre avait en effet annoncé qu’un « plan de reconfinement ciblé » était « prêt ». Selon le Journal du Dimanche de ce 19 juillet, cette affirmation était alors un peu prématurée. Mais depuis, ses équipes ont bien avancé sur la question.

