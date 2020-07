EXTRAITS :

Une autre information en provenance des réseaux sociaux chinois spéculant sur ce qui se passe en Corée du Nord indique que les autorités de ce pays ont conclu que la crise du COVID-19 est artificiellement entretenue et va aboutir à un effondrement de la plupart des pays du monde. En conclusion, les officiels nord-coréens estiment que la politique d’autarcie suivie jusqu’ici était la meilleure option pour se préparer aux grands bouleversements attendus dans les prochains mois. La Corée du Nord préconise désormais à ses habitants de suivre la voie des survivalistes en optant pour une production personnelle de ressources alimentaires riches en protéines, et de s’efforcer de trouver des moyens de transformer l’énergie cinétique ou physique en énergie électrique par des moyens simples. En gros, la Corée du Nord se prépare à un désordre économique, social et sécuritaire mondial.

La focalisation orientée des médias dominants sur une seconde vague de COVID-19 et d’un confinement en forçant la main sur le port d’un masque par ailleurs inutile laissent penser que l’économie mondiale est entrée dans une phase d’effondrement accélérée et que la paupérisation des classes moyennes, constatée pratiquement dans l’ensemble des pays du monde et en partie due à une reprise du consumérisme dans un contexte de hausse des prix et des taux et moyens d’imposition, aboutira bientôt à une situation hautement instable que l’injection monétaire non fiduciaire dans le circuit économique comme le prévoient les Etats-Unis et l’Union Européenne (respectivement 1.6 trillion de dollars USD et 750 milliards d’euros) ne pourrait pas atténuer.