Alexandre confirme : Lorsque Nicolas Bonnal écrit qu’il faut devenir moins bête, je comprends qu’il est temps pour nous de choisir avec soin nos interlocuteurs et de parler avec un soin plus grand encore, afin de ne pas nous mettre en danger et de ne pas incriminer telle ou telle tierce personne.

Titre : Karen et le goulag

Par abus et répétition, des termes aussi importants que “goulag” ou “totalitaire” ont aujourd’hui perdu leur importance première, qui est de décrire un phénomène bien réel. Un parent qui force ses enfants à ranger leur chambre est “literally Hitler”, et ainsi de suite. De même, le “goulag éléctronique “dans lequel on continue à pouvoir regarder des comédies et des films pornos ne fait pas très goulag…

Or le temps est venu de rappeller qu’il existait des régimes dans lesquels la dénonciation était encouragée, et dans lesquels des gens étaient déportés dans des installations où ils allaient mourir par épuisement, maladie ou privations (ou gazage dans les versions plus technocentrées).

Du coup, il apparait grotesque de rappeller ce genre de structures typiquement associées à la misère et à une photographie cinématographique terne, alors que nous semblons nager dans un confort moderne et quasi infantile. Mais en URSS des gens allaient flâner dans des parcs ou regarder un film au cinéma alors qu’en parallèle ces camps existaient dans le même pays (et idem pour tant d’autres pays). Des gens pouvaient être arrachés à cette existence innocente et infantile pour être jeté dans un enfer carcéral par le caprice d’un voisin ou même une simple erreur bureaucratique (de nos jours, le film “Brazil” est étrangement actuel).

C’est ce genre de société qui se met en place actuellement par le Coronavirus.

Un premier exemple est fourni par cet article : https://www.zerohedge.com/political/watch-screeching-woman-tape-measure-lectures-others-not-social-distancing (où l’on voit une femme hystérique qui se fait rabrouer alors qu’elle entreprenait de vouloir imposer la loi, un mètre pliable à la main), article qui référence aussi une vidéo contenant d’autres exemples similaires : https://www.youtube.com/watch?v=aR3uA2eLgbk&feature=emb_title

Un deuxième exemple très personnel est une discussion à laquelle j’ai assisté entre une petite dizaine de personnes, dans lequel il était question d’une coiffeuse en difficulté qui avait coupé des cheveux “au black” durant le confinement, et une commerçante présente qui voulait connaître l’identité exacte de la coiffeuse tout en détaillant les peines et amendes qu’elle pouvait encourir.

Il est trop simple de dire que ce sont des “collabos” (ou même “des femmes”, vu le nombre d’hommes qui agissent de même). Même s’il existe toujours des gens psychologiquement instables et aussi d’autres dotés d’une jalousie destructrice, il existe une grande proportion de gens dans la population pour laquelle la loi prime sur les autres considérations. En termes de Meyer-Briggs on parlerait des personnalités “Guardian” (xxSJ), qui représentent presque la moitié de la population, les trois autres ensembles se partageant le reste.

On doit partir du principe que cette proportion et ces gens sont relativement invariants à travers le temps et la géographie. Ce qui change, donc, c’est la loi qu’ils défendent.

Or les diverses dispositions adoptées autour du Coronavirus ont un semblant de validité, qui satisfait au niveau de connaissances le plus commun. Telle ou telle hystérique qui devient vidéovirale ne doit pas occulter la grande proportion de personnes qui pensent très sincèrement que les masques protègent la population d’un pathogène mortel et que toute défiance aux règles est criminelle.

Pour pouvoir exister, le pouvoir doit se ramener à des choses très immédiatement visibles et compréhensibles par la plupart des gens, comme des distances ou des masques de tissus. Il n’y a rien de spirituel ou transcendant dans cet “esprit des lois”-là.

Tout cela étant établi, nous voici donc dans une situation où quelques gens se promènent un mètre à la main, avec l’entier soutien de la loi (ce sont ceux qui se protègent de leur intrusion qui sont hors-la-loi) et où couper des cheveux au black est socialement comparable à dealer du shit devant des écoles. Aux Etats-Unis, des “numéros verts” existent pour dénoncer les contrevenants, réels ou non.

Ne nous consolons pas avec l’imagerie d’Epinal que tous ces affreux seront tondus à la Libération, car nous savons bien que beaucoup qui avaient la tondeuse à la main étaient de ceux qui aujourd’hui porteraient un mètre pliable…

Lorsque Nicolas Bonnal écrit qu’il faut devenir moins bête, je comprends qu’il est temps pour nous de choisir avec soin nos interlocuteurs et de parler avec un soin plus grand encore, afin de ne pas nous mettre en danger et de ne pas incriminer telle ou telle tierce personne.

C’est un moment de vérité pour beaucoup de monde, sinon tout le monde. Mais c’est une phase transitoire, vers pire encore. Nous savons que l’économie est en train de mourir, et que la situation va s’aggraver.

Ceux qui doivent recourir au travail clandestin pour survivre, ceux aussi qui feront preuve d’esprit critique ou d’intelligence, seront accusés par les médias (= le Système) d’être la cause de tous les maux, à commencer par celui d’avoir été les vecteurs de la maladie.

Gageons que nous verrons des vêtements ou des insignes indiquant la pureté sanitaire sinon idéologique de personnes et d’entreprises (le voisin certifié ISO 9000), les applaudissements vespéraux obligatoires exactement comme sous Staline (“surtout, ne soyez jamais le premier à vous arrêter d’applaudir”), et en parallèle des amendes astronomiques, des emprisonnements, des bracelets éléctroniques ou des “séminaires de réalignement”. Il est évident que quelques dénonciateurs un peu trop zélés vont avoir des genoux pétés ou seront même tués, mais cela ne fera qu’empirer les choses pour tout le monde.

Si l’on considère que ce monde-là existe déjà lorsque nous franchirons la porte demain matin, on aura moins de difficulté à comprendre le besoin très concret et très immédiat de la prudence.