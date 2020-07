https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/21/le-mouvement-antimasque-est-ne/

Alexandre : Un deuxième exemple très personnel est une discussion à laquelle j’ai assisté entre une petite dizaine de personnes, dans lequel il était question d’une coiffeuse en difficulté qui avait coupé des cheveux “au black” durant le confinement, et une commerçante présente qui voulait connaître l’identité exacte de la coiffeuse tout en détaillant les peines et amendes qu’elle pouvait encourir. Il est trop simple de dire que ce sont des “collabos” (ou même “des femmes”, vu le nombre d’hommes qui agissent de même). Même s’il existe toujours des gens psychologiquement instables et aussi d’autres dotés d’une jalousie destructrice, il existe une grande proportion de gens dans la population pour laquelle la loi prime sur les autres considérations. En termes de Meyer-Briggs on parlerait des personnalités “Guardian” (xxSJ), qui représentent presque la moitié de la population, les trois autres ensembles se partageant le reste.