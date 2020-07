« Le port de ce masque inefficace et carrément nocif est désormais un événement quotidien pour la plupart des Américains. Bill Gates et ses tyrans médicaux payés ainsi que les mondialistes Illuminati ont obtenu leur chemin sur celui-ci. La conformité de masse par la peur fonctionne pour eux. Ils nous habituent à faire ce qu’on nous dit tout en renonçant à notre liberté. Ils possèdent les médias de masse, qui battent la peur depuis plusieurs mois maintenant. Ils ne nous parlent pas de leurs pédophiles sataniques au sommet. Ils ne nous parlent pas du vol de masse par la Fed qui ne profite qu’à eux – l’élite mondiale. Ils mentent et exagèrent en attisant constamment les flammes de l’hystérie COVID-19 – et ils blâment tout sur Trump. Leur escroquerie planifiée a réussi tout comme le supercalculateur de Gates l’avait prédit. Les choses se passent comme prévu.

N’est-il pas étrange de voir comment les 0,001% supérieurs – l’élite non élue qui possède la majeure partie du monde – ont maintenant fermé des entreprises et gèrent nos vies pour un problème médical. Nos élus accompagnent la balade. La plupart des gouverneurs et des maires des grandes villes sont des marionnettes des mondialistes.

Beaucoup d’entre nous se sont plaints bruyamment des masques. J’ai fait une scène au bureau de poste local. Tous les moutons s’y conformaient consciencieusement. Je ne devrais pas les appeler moutons – ils devaient les porter s’ils voulaient faire leurs affaires postales. Je ne l’ai pas fait – mon courrier est retourné au camion. Ils arboraient leurs silencieux de visage alors qu’ils s’alignaient à côté des signes qui leur ordonnaient de les porter. Les gens obéissent à «l’autorité» et lorsque la majorité de masse obéit, tout le monde obéit.

Le temps de la résistance est révolu. Les pousseurs de masque ont gagné. Il a atteint une masse critique. Quiconque s’y oppose est désormais considéré comme un travail de fou. J’ai été traité comme ça dans une épicerie. J’étais le SEUL sans masque et la caissière m’a aboyé ses ordres d’obéir à la distance sociale. J’étais une maladie à ses yeux. Les globalistes ont réussi à diviser et à conquérir l’humanité en quelques mois seulement.

Nous verrons ce schéma se répéter avec un vaccin obligatoire. Est-ce que ce sera la dernière ligne dans le sable? Les Américains vont-ils enfin développer une épine dorsale et crier « NON! » Si ce n’est pas le cas, nous passerons à l’étape suivante de Gates: une identification numérique mondiale. Qu’est-ce qui vient avec ça? Un système sans numéraire. Un système de crédit social. Les Chicoms ont déjà mis en place une partie de ce plan. Gates, les banquiers centraux, la Silicon Valley, les socialistes et les grandes entreprises mondialistes veulent contrôler tous les aspects de nos vies. Leur nœud coulant high-tech est autour de notre cou. Le temps de commencer à donner des coups de pieds est maintenant – pas après que nous ayons chuté.

Nous verrons leur marque de la bête. Pas d’achat et de vente tant qu’on ne fait pas partie de leur grille de contrôle démoniaque. Et, comme la Chine communiste, il y aura des camps de concentration. Les Chinois rassemblent actuellement des millions de musulmans chinois et les forcent à monter dans des trains… au goulag. Tout ce que nous savons faire, c’est continuer à nous conformer. »

https://www.henrymakow.com/

https://www.businessbourse.com/2020/07/22/lrem-aurait-perdu-95-des-ses-militants-en-trois-ans-selon-le-canard-enchaine/

https://numidia-liberum.blogspot.com/2020/07/la-lune-est-un-cube.html