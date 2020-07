Inéluctabilité du Grand Reset

Cet article est très simpliste, pour les besoins de la démonstration, où je me propose d’explorer la nature mais aussi l’inéluctabilité du Grand Reset.

A- Tout ce que nous produisons…

Admettons qu’en ce jour précis l’économie planétaire ne peut produire qu’une quantité finie de biens et de services, qui représente 100%. Le système monétaire international serait alors une clé de répartition de ces biens et services.

La valeur de la monnaie se réduit à ce qu’elle sert à acquérir. Ainsi, nous ne sommes pas payés en dollars ou en euros, mais en telle ou telle maison, telle ou telle voiture, autant de biens et de services qui nous donnent une estime de nous-même plus ou moins élevée, une situation sociale plus ou moins normée. La stabilité de la monnaie ou une faible inflation fait que nous avons aussi une certaine assurance quant à l’avenir, une capacité de prédiction des affaires courantes.

La création ex nihilo de monnaie depuis au moins 1971, qui s’est emballée depuis 2008, met en cause le fondement théorique, sans toutefois nous inquiéter outre mesure puisqu’on continue à pouvoir acheter notre dîner, ce qui est la vraie jauge de la valeur.

Comme nous l’apprendraient les Argentins en décembre 2001, l’argent non utilisé n’a pas de valeur réelle. C’est l’équivalent d’une promesse, qui n’est plus tenue lorsque la valeur de la monnaie disparaît. Bien sûr, lorsque c’est nous qui devons de l’argent, ah ben ça c’est tout à fait autre chose, et la littérature de la Grande Dépression comme “Les Raisins de la Colère” nous l’apprennent : c’est un contrat d’esclavage. Ce qui est courant.

L’esclavage est proche de nous historiquement, et encore plus géographiquement : les produits du petit déjeuner (café, chocolat, thé, bananes…) sont produits par des versions modernes donc efficaces de l’esclavage. Si c’était un problème pour nous, nous aurions réagi avec grande empathie à un documentaire comme “Le Cauchemar de Darwin”, nous aurions crée des charités spectaculaires, un ruban à épingler sur nos vêtements, un jour à célébrer, que sais-je, l’imagination est infinie. Mais comme l’esclavage n’est aucunement un problème pour nous, on est prié de ne pas en parler à table, merci.

Nous acceptons différents niveaux de servitude en-dessous de nous, ce qui nous fait accepter le nôtre. Ce qui pourrait apparaître comme une chaîne de servitude à une échelle personelle, disons du Golfe de Guinée jusqu’au bureau à la Défense en passant par le pain au chocolat de la femme de ménage ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_grands_poissons_mangent_les_petits ) est incomplet : nous sommes en fait tous tributaires d’une économie technocratique abstraite.

En d’autres termes, le directeur à la Défense tout comme le récolteur de fèves de cacao font tous les deux partie des 100% présentés plus haut. C’est en cas de guerre, par le rationnement, que cette réalité apparaît sous le jour le plus cru.

B- … va s’épuiser ou devenir inutile

Ce modèle imparfait présenté ici sert à introduire ce graphique : http://www.europesolidaire.eu/repimg/20120408210916_Futurism_Got_Corn_graph_631_thumb.jpg

( tiré de : http://www.europesolidaire.eu/article.php?article_id=879 )

qui représente les simulations de Dennis Meadows établies en 1970, et confirmées depuis. On notera dans le disque noir la petite phrase “2030 population declines following economic collapse”. On s’y croirait.

Le fameux “pic pétrolier” dont il était tant question à la fin des années 2000 a en effet bien eu lieu en 2006 ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Pic_p%C3%A9trolier ), avec une prologation due aux pétroles non conventionnels qui consommaient autant d’énergie qu’ils en produisaient, et qui n’ont jamais rien rapporté ; ce genre de plaisanteries économiques montre bien que nous sommes dans une économie gérée au niveau mondial, comme une économie de guerre, et que les considérations sur la validité des marchés financiers sont des fables destinées aux fanatiques dits “de droite” qui emmerdent et insultent tout le monde lors des réunions de famille (“Vous z’avez qu’à bosser plus !”).

Je mentionne au passage un autre événement de cette époque exacte : ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_alimentaire_mondiale_de_2007-2008 )

En ce qui concerne Meadows, on pourrait s’étonner de la précision d’un modèle élaboré sur des ordinateurs primitifs au regard des nôtres, mais les données fondamentales étaient bien maîtrisées et anticipées. Ainsi donc, on a pu estimer dès les années 1970 le moment précis de l’effondrement du “Système économique mondial 1950-2030” (pour faire simple).

Dans ce genre de modélisation, on peut considérer que 2030 est un moment de convergence où :

Toutes les ressources d’énergie fossile (y compris l’uranium), véritable bonus ponctuel d’énergie pour l’humanité, ont été dépensées

Ce bonus d’énergie a servi à ramener à la surface le maximum de ressources du sous-sol (minerais etc.) et à construire un grand nombre d’infrastructures (barrages etc.), qui servivront pour toutes les générations futures à partir de 2030.

L’évolution technologique s’épuise, tout ayant été inventé et optimisé jusqu’aux limites physiques (c’est le cas pour la taille des composants éléctroniques, qui sont désormais à échelle atomique et ne peuvent être davantage miniaturisée, mettant fin à la loi de Moore)

ou utiles (un moteur d’avion encore plus fin et précis ne peut être manufacturé et utilisé à ce niveau exigeant).

La base nutritionnelle pour 8 milliards d’humains est sur le point de basculer : surexploitation des terres, érosion, surpêche etc.

C- Le Grand Reset est conçu en fonction de ce qui lui succède

Tout cela qui signifie que :

La suite de l’économie globale sera basée sur le recyclage de ce qui a été extrait ainsi que sur tout ce qui est renouvelable (plantes, écosystèmes marins etc.)

Une grande partie des huit milliards d’humains ne pourra pas continuer à être nourrie, par épuisement des ressources fossiles (engrais produits par gaz naturel) et aussi pour des raisons économiques : que va produire le gamin des bidonvilles pour “mériter” ou justifier les ressources qui ont été mobilisées pour le nourrir ?

Pour les pays riches, de manière tout à fait comparable, une grande partie de la population est devenue décadente et ne produit rien d’utile pour l’économie mondiale, conformément à ce qui se passe avant tout effondrement. Que produit une famille de rentiers possédant 200 appartements new-yorkais qui lui donnerait le droit de continuer à bénéficier d’une allocation de ressources post-effondrement ?

Dans ce modèle, nous voyons donc qu’il s’agit de tuer une économie juste avant qu’elle ne meure de faim, afin de minimiser les destructions qui compliqueraient la suite pour les survivants. Cette fin est inéluctable et anticipée depuis 60 ans, rien n’a jamais pu l’empêcher.

Je ne dis pas que c’est cela qui se passe exactement, tout cela n’est qu’un ensemble de déductions à partir des éléments disponibles, le tout étant de souligner l’inéluctabilité de la chose.

Je pense que cette inéluctabilité vaut aussi pour ceux qui organisent le Grand Reset. Comme c’est eux qui dirigent l’économie planétaire aujourd’hui, c’est à eux qu’incombe la tâche du Grand Reset : ils ont intérêt à ne pas faire d’erreurs s’ils veulent maintenir cette mainmise, car sinon c’est un chaos de minables guerres tribales pour des siècles voire des millénaires à venir (avec en bonus des centrales nucléaires en décomposition un peu partout…)