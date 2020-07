L’impuissance apprise a été proposée en 1975 par Martin Seligman, professeur de psychologie expérimentale suivant une théorie de l’impuissance apprise et a été par la suite reformulée avec l’aide d’Abraham et de Teasdale en 1978 sous le terme d’« attribution et impuissance apprise »[2]. Cette théorie a finalement été révisée et complétée par Abramson, Metalsky et Alloy, en 1989, sous le terme de « théorie de manque d’espoir ou de désespoir »[2].

L’impuissance acquise peut contribuer à une faible santé à la suite de l’image que se donnent les individus sur eux-mêmes. Cette dégradation de la santé peut inclure une négligence nutritionnelle, du sport et des traitements médicaux car les individus croient qu’ils n’ont aucune possibilité de changer. Plus les individus perçoivent des événements incontrôlables et imprévisibles, plus le stress est intense, et moins l’espérance de changer quelque chose à leur vie peut être perçue[6],[7].

Les jeunes adultes et adultes moyennement âgés avec un comportement pessimiste font le plus souvent l’expérience d’une dépression[8]. Les individus souffrant d’une attitude pessimiste peinent à résoudre leurs problèmes, souffrent d’une faible restructuration cognitive et démontrent une faible satisfaction au travail et durant leur relation interpersonnelle[6],[9]. Ces individus possèdent également un système immunitaire affaibli, engendrant des vulnérabilités mineures (ex., fièvre) et des maladies majeures (ex., crises cardiaques, cancers), mais ils ont également du mal à recouvrer de leurs problèmes de santé[10].

L’impuissance acquise peut également causer des problèmes de motivation.

« L’enseignement des stratégies aux sujets en difficulté scolaire a fait apparaître que certains ne percevaient pas l’utilité des procédures car ils ne concevaient pas que leur succès ou leur échec pût être dû à leur propre effort (cf. Folds, Footo, Guttentag & Ornstein, 1990 ; Palmer & Goetz, 1988) ; ce que Charlier et Lautrey (1992) traduisent par « sentiment acquis d’impuissance » (à partir de la notion introduite par Seligman, 1975). Plusieurs travaux ont confirmé l’impact de ce que l’on dénomme les « attributions internes vs externes ».(Revue Française de Pédagogie, n° 106, janvier-février-mars 1994 p.96-97) Les individus ayant fait l’expérience d’échecs dans leur antécédent se disent à tort qu’ils ne peuvent améliorer leurs performances[11]. Les enfants souffrant d’impuissance acquise échouent durant leur scolarité, et sont beaucoup moins motivés que les autres. Des études ont démontré que les individus seraient plus motivés à agir seulement si une récompense peut être obtenue par la suite[4].