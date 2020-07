La survie vaut-elle la peine dans le cadre du grand reset qui se profile ? Notre lecteur Alexandre et notre situation future comme cauchemar pire que la mort. « Nicolas pose la question suivante : “vaudra-t-il le coup de survivre dans les conditions promises par le grand Reset ?” C’est une des grandes questions à laquelle il faudra avoir trouvé une réponse disons à la fin de l’été… »

Alors pour tenter d’y répondre, le moment est venu de faire une distinction subtile entre survivalisme et survie, comme on peut la faire entre effondrement et génocide.

Le survivalisme est avant tout une vision du monde, qui naît du constat que notre société ne peut pas continuer ainsi (sur le plan économique, ou politique, démographique, écologique, spirituel etc.) et qu’à terme elle va s’effondrer. Sur ce plan, on peut adopter plusieurs points de vue non exclusifs.

D’un côté du spectre il faut pouvoir déterminer la nature profonde de l’effondrement, une question abstraite mais fondamentale, abordée dans des livres comme “The Collapse of Complex Societies” de Joseph Tainter ou “The Dynamics of Apocalypse” de John W.G. Lowe, deux ouvrages du milieu des années 80, soit dit en passant.

De l’autre côté du spectre il faut compter les boîtes de conserve qui se trouvent actuellement, réellement dans la cave.

Les boîtes de conserve servent à rassurer (très important) puis à écrêter les à-coups dans l’approvisionnement (par exemple sous Staline) et dans le cas extrême des événements relativement imprévus comme les famines du Bengale ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Famine_du_Bengale_de_1943 ) ou de la Grèce ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_Famine_(Gr%C3%A8ce) ).

L’histoire ne peut que nous donner un catalogue de situations. Avec le recul, nous savons que si l’on habitait à Varsovie en 1938, le problème n’était pas les boîtes de conserve, la bonne chose à faire était de fuir. C’est à nous qu’il appartient de déterminer quelle situation historique est la plus appropriée pour comprendre ce qui va nous arriver.

Les famines suscitées étaient le produit (au sens mathématique, une multiplication) de mauvaise logistique et de je-m’en-foutisme, ce qui n’est jamais à exclure en temps de crise. Mais le plan méticuleux que nous constatons aujourd’hui renvoie à une autre situation.

Lorsque les Nazis créèrent le Ghetto de Varsovie, ils mettent au point un système élaboré de permis de travail, dont la finalité était de briser le mental de ses habitants. Le procédé est décrit dans tous les livres sur le Ghetto de Varsovie, par exemple “Treblinka” de J.-F. Steiner.

Il s’agit de permettre les numéros pairs de travailler un jour sur deux, et les numéros impairs, l’autre, mais ensuite la couleur du permis est le critère déterminant, puis les initiales du nom de famille… Il s’agissait de retourner “l’intelligence spéculative juive” contre elle-même, brisant ainsi tout velléité de résistance dans le mental des malheureux et facilitant ainsi le programme d’extermination.

Le saviez-vous ? Après la guerre, des chercheurs comme Martin Seligman ont raffiné le concept pour élaborer le concept d’impuissance apprise ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Impuissance_apprise ) , qui a été utilisée à Guantanamo. Comme quoi la science est aveugle et n’a pas de frontière, les hommes sont tous frères.

Pour revenir à notre question initiale, la question du survivalisme ne se pose pas dans le cadre du Ghetto de Varsovie. Sans nul doute y avait-il quelques malins ici et là avec d’amples réserves, mais comme pour les autres habitants du Ghetto la ligne de leur vie s’est arrêtée net, avant 1945.

Lorsqu’on se donne la peine de mettre en place un système si compliqué, c’est que l’on a quelque chose de bien précis en tête.

Non, les masques et les gestes-barrières ne sont pas le Ghetto de Varsovie, leur finalité est de préserver la vie. Mais ils ne sont que des épiphénomènes de la destruction contrôlée de l’économie réelle, qui elle par contre, va tuer beaucoup de monde. Nous allons finir par nous entretuer, après avoir dénoncé nos voisins qui ne portaient pas de masques ou qui tenaient des discours bizarres et antipatriotiques.

Du coup la réponse à la question de Nicolas est : “La finalité du Grand Reset étant de nous tuer, qu’est-ce qui vous fait croire que nous pourrions y survivre ?”

(La Grande Risette de la Faucheuse mériterait quant à elle un article à part entière)