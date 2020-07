Matinée de notre lecteur Alexandre : on destinait l’Allemagne réunifiée à devenir une Super-RDA, avec une population appauvrie travaillant dur pour fournir ses dirigeants en « devises ».

En Allemagne de l’Ouest, des grands distributeurs comme Quelle ou Neckermann, l’équivalent des 3 Suisses ou de la Redoute, proposaient des produits fabriqués en RDA (par exemple la marque Universum pour les radios ou les appareils photos) qui étaient très durables et de de bonne qualité.



Des documentaires comme celui cité plus loin (en allemand uniquement) https://www.youtube.com/watch?v=nw8-2ctIBBI montrent que la soif de devises était telle en RDA que les produits de son industrie étaient bradés à vil prix en RFA. Un des problèmes fondamentaux des pays européens communistes étaient qu’ils étaient devenus des sous-traitants à bas niveau de salaire de l’économie occidentale.



D’ailleurs dans les années 80 les économies communistes employaient nombre de Vietnamiens, Angolais, Cubains etc. non seulement pour les métiers difficiles mais y compris au sein même de son industrie.



Comme les Est-Allemands n’étaient pas stupides, ils savaient tous que ce qui était produit sans discontinuer dans leur industrie était destiné à l’export, et qu’eux-mêmes ne pouvaient pas l’acheter. Le documentaire ci-dessus cite des cas de réimport de produits est-allemands par la RFA, vendus à prix d’or dans les boutiques réservées.



Du coup cela éclaire mieux le rôle du parti communiste et de la Stasi, qui sont des moyens de maintenir l’obéissance de la population devant cette escroquerie politique et économique.



Le choix d’une personne issue de cet environnement montre bien que l’on destinait l’Allemagne réunifiée à devenir une Super-RDA, avec une population appauvrie travaillant dur pour fournir ses dirigeants en « devises ».