https://nicolasbonnal.wordpress.com/2020/07/07/ce-capitalisme-ecran-totalitaire-nie-ce-qui-reste-de-sexe-race-nation-espace-histoire-bon-sens-ou-jugement-etc-il-nen-a-plus-besoin-car-il-na-plus-besoin-des-hommes-declin-imperial-e/

Snyder : le discours de «reprise économique» est complètement mort, car les chiffres montrent clairement que l’économie américaine évolue rapidement dans la mauvaise direction. Jeudi, le ministère du Travail a annoncé que 1,416 million d’Américains supplémentaires avaient déposé de nouvelles demandes de prestations de chômage la semaine dernière. Avant cette année, le record absolu pour une seule semaine n’était que de 695 000, et nous parlons donc d’un niveau de chômage absolument catastrophique. Mais ce qui est vraiment alarmant pour de nombreux analystes, c’est que le nombre de la semaine dernière était un peu plus élevé que celui de la semaine précédente. De nombreux États mettent en place de nouvelles restrictions alors que le nombre de cas confirmés de COVID-19 continue d’augmenter, ce qui a un impact énorme sur l’activité économique… Dans l’ensemble, plus de 52 millions d’Américains ont déposé de nouvelles demandes d’allocations de chômage au cours des 18 dernières semaines.