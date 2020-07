L’économiste n’a pas exclu que les citoyens perdent plus en revenu réel disponible que pendant l’année record 1999.

Konstantin Yurchenko, ancien enseignant à l’École supérieure d’économie d’UrFU, a mis en garde contre une possible crise grave qui attend la Russie cet automne. L’économiste n’a pas exclu que les citoyens perdent plus en revenu réel disponible que dans l’année record 1999, informe enovosty.com/news .

Comme l’explique l’expert, aujourd’hui le pays est au niveau de 1999-2000, mais la crise se poursuit toujours, ce qui signifie qu’il y aura un déclin, écrit MK.

Yurchenko estime que dans le scénario le plus optimiste, la Russie ne commencera à se remettre de la crise qu’à la fin de l’hiver ou au début du printemps 2021. En même temps, si maintenant la population peut encore utiliser les réserves constituées plus tôt, elles prendront fin à l’automne et la chute sera très difficile.

L’économiste suppose que les revenus réels chuteront de 1,5% à 2% par mois à l’automne.

Lire: Les États-Unis disent que la Russie teste secrètement des armes dans l’espace

Rappelons que la Russie est entrée dans le top 5 des pays européens ayant la pire activité de consommation – avec la Grèce, la Slovénie, le Portugal et l’Espagne.

«La situation peut même empirer. Le marché menace d’être submergé par une autre vague de faillites d’entreprises, celles qui se sont isolées, collectent des prêts, dans l’espoir d’une reprise rapide de la demande, – déclare Ivan Kapustyansky, un analyste de premier plan chez Forex Optimum. « Ce paramètre peut être suivi, en particulier, par la dynamique de fermeture des entités juridiques, ainsi que par le niveau de chômage, qui peut continuer à augmenter. »

Pendant ce temps, le taux de chômage en Russie a augmenté pour le quatrième mois consécutif et s’établit désormais à 6,2%. Il est évident que la situation financière des Russes continuera de se détériorer et que cette situation pourrait durer assez longtemps.

Lire: La Russie fait face à une profonde récession: le pétrole bon marché noiera le rouble

Les analystes ont souligné que la baisse des revenus réels de la population russe au deuxième trimestre de cette année d’un record de 8% s’est produite même en tenant compte des mesures de soutien de l’État. Mais maintenant, on peut difficilement compter sur de nouvelles mesures similaires. Le manque d’argent avant de toucher un salaire est vécu par 43% des citoyens actifs, selon un sondage réalisé en juillet par VTsIOM. Dans les mois à venir, les revenus et, par conséquent, l’activité de consommation vont baisser. L’expérience des crises précédentes montre une longue période avant le début de la reprise des revenus. Leur ascension « par le bas » est probablement possible au plus tôt en 2021-2022.

https://enovosty.com/news_abroad/full/2507-ekonomist-predrek-padenie-rossijskoj-ekonomike-volna-bednosty-nakrila-rossiyu