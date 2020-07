https://www.dedefensa.org/article/notes-sur-le-peril-jaune-zombie

Comme on le voit, nous ne prêtons pas un rôle essentiel à la Chine, ni même à la Russie dans cette affaire. Nous doutons grandement que la Chine soit le dragon terrifiant qui va nous croquer tout vif dans la décennie qui vient, à moins que nous américanisions suffisamment et complètement notre jugement, – à l’image des dirigeants et des experts européens du bloc-BAO ; par contre, nous comprenons, – sans hurler de fureur sacrée et vertueuse en “disant ton nom, nationalisme”, – que la Chine s’arme comme elle le fait, devant la marche folle et vide, et totalement entropique, de la stratégie US depuis la fin de la Guerre froide, ou depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Quant aux Russes, nous imaginons que leur fureur vient probablement de constater combien les experts américanistes les prennent pour des imbéciles, pour leur faire des propositions pareilles.

Cette civilisation absolument zombifiée mérite très vite un repos éternel, le temps de tirer la chasse.

PHG

