Mike Whitney et le triomphe de la stratégie suédoise : pas de Lockdown-confinement, pas de ruine, pas de prison et dix fois moins de morts que les zombis américains ou ailleurs. Rassurez-vous, cela ne servira pas leçon aux sagouins et aux pédants moliéresques qui nous enfoncent et nous asphyxient avec leurs masques…

Alors que l’épidémie de Covid-19 continue de s’éterniser aux États-Unis, elle est largement terminée en Suède où le nombre de décès est tombé à pas plus de 2 décès par jour la semaine dernière. La Suède a été durement critiquée dans les médias pour ne pas avoir imposé de verrouillages draconiens comme les États-Unis et les autres pays européens. Au lieu de cela, la Suède a mis en œuvre une politique à la fois conventionnelle et sensée. Ils ont recommandé que les gens maintiennent une distance de sécurité entre eux et ils ont interdit les rassemblements de 50 personnes ou plus. Ils ont également demandé à leurs citoyens âgés de s’isoler et d’éviter autant que possible d’interagir avec d’autres personnes. En dehors de cela, les Suédois ont été encouragés à travailler, à faire de l’exercice et à vivre leur vie comme ils le feraient normalement même si le monde était toujours en proie à une pandémie mondiale.

Le secret du succès de la Suède est que ses experts ont opté pour une stratégie réaliste, durable et fondée sur la science. L’intention n’a jamais été de «combattre» le virus qui fait partie des infections les plus contagieuses du siècle dernier, mais de protéger les personnes âgées et vulnérables tout en permettant aux personnes jeunes et à faible risque de circuler, de contracter le virus et de développer les anticorps qu’elles ‘aurais besoin de lutter contre des agents pathogènes similaires à l’avenir. Il est clair maintenant que c’était la meilleure approche. Et tandis que la Suède pourrait encore connaître des épidémies sporadiques susceptibles de tuer 2 à 300 personnes supplémentaires, toute récidive de l’infection à l’automne ou à l’hiver ne sera pas une redoutable «deuxième vague», mais un événement grippal beaucoup plus faible qui ne submergera pas le système de santé publique ou tuer des milliers de personnes.

Comme nous l’avons déjà noté, les médias ont été particulièrement vicieux dans leur critique de l’approche suédoise qu’ils ont qualifiée de trop «détendue». Découvrez cet échantillon de titres récents:

La Suède devient un exemple de la façon de ne pas gérer le COVID-19, CBS News

L’absence de verrouillage a augmenté les décès dus au COVID-19 en Suède, salle de presse de l’U de V

La Suède est devenue le récit de mise en garde du monde, New York Times

La Suède est restée ouverte et plus de gens sont morts de Covid-19, mais la vraie raison pourrait être quelque chose de plus sombre, Forbes

La Suède espérait que l’immunité des troupeaux réduirait le COVID-19. Ne fais pas ce que nous avons fait. Ça ne fonctionne pas. États-Unis aujourd’hui

Le nombre de morts de coronavirus en Suède approche maintenant de zéro, mais les experts avertissent les autres de ne pas le saluer comme un succès, Business Insider

L’absence de verrouillage du COVID-19 a augmenté le nombre de décès en Suède, conclusion de l’analyse, Virginia edu

Suède: Décès liés au COVID-19 liés au non-verrouillage alors que le pays se prépare pour la deuxième vague, Newsweek

La Suède tente un nouveau statut: l’État de Pariah, New York Times

Comme vous pouvez le voir, les médias ont adopté une ligne très dure avec la Suède. Mais pourquoi? Qu’a fait la Suède qui a provoqué une réponse aussi hostile?

Rien, vraiment, ils ont juste ignoré les ordres répressifs de rester à la maison et poursuivi leur propre politique indépendante. L’approche suédoise contraste fortement avec les verrouillages qui sont coûteux, inefficaces et socialement dommageables. Voici un extrait d’un article de The Evening Standard qui souligne ces mêmes points:

«Les verrouillages n’ont guère changé le nombre de personnes décédées du coronavirus, selon une étude . Des chercheurs de l’Université de Toronto et de l’Université du Texas ont constaté que le fait qu’un pays soit verrouillé ou non n’était «pas associé» au taux de mortalité de Covid-19 . Les experts ont comparé les taux de mortalité et les cas dans 50 pays durement touchés jusqu’au 1er mai et ont calculé que seulement 33 personnes sur chaque million étaient mortes du virus … se traduisent par une réduction significative des décès. «Les actions gouvernementales telles que la fermeture des frontières, le verrouillage complet et un taux élevé de tests Covid-19 n’ont pas été associées à des réductions statistiquement significatives du nombre de cas critiques ou de la mortalité globale », a déclaré l’étude, publiée dans le journal en ligne Lancet EClinicalMedicine. . »

( «Le verrouillage du coronavirus n’a fait aucune différence sur le nombre de décès, mais a empêché le débordement des hôpitaux» , Evening Standard )

Conclusion: les verrouillages ne fonctionnent pas, mais les médias continuent de les soutenir. Pourquoi?

Parce que les médias appartiennent à des élites qui considèrent les lock-out comme un moyen efficace d’exercer un plus grand contrôle sur la population. Le vrai problème est le pouvoir, pas l’efficacité ou sauver des vies. Le modèle suédois sape cet effort en offrant une alternative viable qui remet en question les verrouillages et sort les pays de la crise. C’est pourquoi la Suède a été traitée avec une telle hostilité ouverte, car les élites considèrent la gestion de crise comme un outil utile pour apporter les changements structurels qu’elles veulent imposer aux systèmes politiques et économiques. Les oligarques milliardaires ne voient pas les crises comme des «périodes de désordre ou de détresse intenses», mais comme des opportunités en or qui peuvent être exploitées à leur avantage.

La Suède est également critiquée pour son taux de mortalité plus élevé que certains mais inférieur à d’autres. À ce jour, le nombre de décès par coronavirus en Suède est de 5667, ce qui est considérablement plus élevé que ses voisins de Norvège et du Danemark, mais inférieur à la Belgique, l’Italie, la France, le Royaume-Uni et l’Espagne. En d’autres termes, la Suède est quelque part au milieu du peloton. Fait intéressant, la Suède se compare assez bien aux États américains mal gouvernés avec des populations de taille similaire. Regarde:

Suède: Pas de verrouillage de la

population de 10,2 millions de

décès dus au coronavirus – 5667

population de 10,2 millions de décès dus au coronavirus – 5667 État de verrouillage n ° 1: New York (gouverneur démocrate, Andrew Cuomo)

Population – 8,3 millions de

décès dus au coronavirus – 32 133 (5 fois et demie de plus que la Suède avec 2 millions de personnes de moins)

(gouverneur démocrate, Andrew Cuomo) Population – 8,3 millions de décès dus au coronavirus – 32 133 (5 fois et demie de plus que la Suède avec 2 millions de personnes de moins) Lockdown State # 2: New Jersey (un autre gouverneur démocrate, Phil Murphy)

Population – 9,2 millions (1 million de moins que la Suède)

Décès par coronavirus – 15 684 (près de 3 fois plus que la Suède avec une population plus petite.)

(un autre gouverneur démocrate, Phil Murphy) Population – 9,2 millions (1 million de moins que la Suède) Décès par coronavirus – 15 684 (près de 3 fois plus que la Suède avec une population plus petite.) Lockdown State # 3: Massachusetts (un autre gouverneur démocrate, Charlie Baker)

Population – 6,9 millions # .3 millions de moins que la Suède)

Décès par coronavirus – 8 380 (1 fois et demie le total de la Suède avec 3 millions de personnes de moins).

Ce sont les vrais perdants du coronavirus, les trois États dirigés par des gouverneurs libéraux qui ont imposé des verrouillages contre-productifs qui ont effondré leurs économies, tué des dizaines de milliers de personnes et n’ont rien fait pour enrayer la propagation de l’infection. En revanche, la Suède a bien résisté à la tempête, renforcé l’immunité innée du public et remis l’économie sur la voie de la reprise.

SUITE ICI (long texte en anglais) :

https://www.unz.com/mwhitney/sweden-the-one-chart-that-matters/